La UCO detecta 18.000 euros sin justificar en las cuentas de Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado 18.261 euros en ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido en las cuentas del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y calcula que tanto él como su entorno familiar disfrutaron de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.

Así consta en un informe patrimonial remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, los agentes analizan la evolución económica de Cerdán y concluyen que sus beneficios alcanzaron sus niveles más altos entre 2019 y 2023, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y con el posterior nombramiento de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

La UCO considera que existen indicios de una posible fuente de ingresos no declarada, basándose en los 18.261,56 euros ingresados en efectivo entre 2014 y 2017 sin un origen acreditado. Asimismo, destaca una reducción significativa de las retiradas de efectivo y del uso de tarjetas a partir de 2019, un cambio que los investigadores relacionan temporalmente con las adjudicaciones de contratos públicos a Acciona Construcción, empresa bajo investigación en la causa.

El informe también pone el foco en varios gastos que, según la Guardia Civil, fueron asumidos por Servinabar en beneficio de Cerdán y de miembros de su familia. Entre ellos figuran el alquiler de viviendas, el pago de gastos asociados a una tarjeta bancaria del exdirigente socialista y las nóminas de su esposa, Francisca Muñoz, y de su hermana, Belén Cerdán, en empresas vinculadas a la constructora.

Además, los investigadores revelan que Servinabar negoció entre finales de 2021 y principios de 2022 la compra de una vivienda en Madrid, valorada en cerca de un millón de euros, para Cerdán. La operación finalmente no llegó a materializarse tras la retirada de la parte vendedora, aunque la UCO considera que este episodio demuestra la "plena disposición" del exdirigente sobre los fondos de la empresa.

Acciona, principal fuente de ingresos de Servinabar

El informe resalta la preponderancia de Acciona como principal cliente de Servinabar. Según la UCO, entre 2018 y 2021 la constructora obtuvo de Acciona más del 90 % de sus ingresos, alcanzando el 95,72 % en 2019 y el 99,81 % en 2020, precisamente durante el periodo en el que se adjudicaron las obras públicas investigadas.

Ingresos en efectivo y dinero del PSN

La Guardia Civil también sostiene que Cerdán habría recibido dinero en efectivo del Partido Socialista de Navarra (PSN) en al menos una ocasión que no figura en la documentación aportada por la formación política. Según el informe, ese pago se habría producido el 28 de junio de 2016.

Asimismo, entre 2014 y 2016, cuando era diputado en el Parlamento de Navarra, el exdirigente socialista realizó cuatro ingresos en efectivo por un total de 4.700 euros. Tras analizar sus movimientos bancarios, la UCO solo ha podido justificar uno de ellos, correspondiente a una retirada de 700 euros realizada el 30 de diciembre de 2015, mientras que desconoce el origen de los otros tres ingresos.

Los investigadores concluyen que estos indicios apuntan a que Santos Cerdán pudo disponer de una fuente de financiación alternativa, lo que explicaría la drástica reducción de sus retiradas de efectivo y del uso de tarjetas desde 2019, ejercicios en los que, según el informe, las disposiciones en metálico llegaron a reducirse hasta desaparecer por completo en 2020, 2022 y 2023.