La UCO detecta reuniones entre con el PNV en la investigación del rescate de Tubos Reunidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado la existencia de varias reuniones entre el expresidente del PNV Andoni Ortúzar, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el marco de la investigación del denominado caso Leire Díez, relacionado con el rescate de la empresa Tubos Reunidos.

Según el informe incorporado a la causa instruida por la Audiencia Nacional, los agentes sitúan un encuentro celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la sede del PSOE en la calle Ferraz, así como otra reunión posterior que habría tenido lugar el 28 de enero de 2025, en la que habrían participado representantes de la compañía y dirigentes del PNV.

Los investigadores señalan que estas reuniones estarían vinculadas a gestiones relacionadas con el rescate de 112 millones de euros concedido por el Gobierno a Tubos Reunidos durante la pandemia, así como a posibles actuaciones para facilitar su situación financiera mediante diferentes vías, entre ellas la venta de activos.

El informe de la UCO se basa en comunicaciones intervenidas, correos electrónicos y datos de geolocalización que, según los agentes, permitirían acreditar la existencia de los encuentros y su relación con la gestión del rescate.

Asimismo, la investigación apunta a la existencia de una supuesta red de intermediación en la que habrían participado varios actores, a los que se atribuyen ingresos derivados de contratos de asesoramiento y mediación vinculados a la empresa. Estas cantidades superarían los 247.000 euros en total, según los cálculos recogidos en el atestado policial.

La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional bajo la supervisión del juez instructor Santiago Pedraz, que analiza la documentación remitida por la Guardia Civil.