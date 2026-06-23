Ourense vive el pico de la primera ola de calor con previsión de superar los 41 grados y noche tropical
ALERTA NARANJA
La provincia de Ourense vive una noche tropical (23,2º de mínimas), y este martes reventará los termómetros y el miércoles está en aviso por tormentas
El arranque del verano ha tomado tintes climatológicos históricos en toda España, y en Ourense también, consolidando un bloqueo térmico desértico que no dará un solo minuto de respiro a los ciudadanos hasta el jueves. La provincia se enfrenta hoy martes al pico de la actual ola de calor bajo una atmósfera densa, marcada por la calima en suspensión y un riesgo extremo de incendios. Las altas presiones enquistadas al norte de la Península Ibérica continúan actuando como un imán para una masa de aire extremadamente cálida y seca procedente del norte de África, un pasillo sahariano que, según confirma la Consellería de Sanidade, mantendrá su asedio sobre la comunidad como mínimo hasta el miércoles. Si la tarde del lunes ya convirtió a la ciudad de Ourense en el techo térmico de la comunidad con 39,6 °C, el fenómeno más destacable se vivió de noche.
La provincia registró una madrugada del lunes insomne que pulverizó los récords de las temperaturas mínimas más altas para un mes de junio en múltiples estaciones de O Ribeiro, Valdeorras y A Mezquita. El mercurio se negó de forma insólita a descender de la barrera de los 23,2 °C en el concello de A Mezquita y de los 23 °C en A Portela (Valdeorras). Al no haber el habitual enfriamiento nocturno y con la sucesión de noches tropicales, el suelo y las fachadas de las viviendas llegan a hoy recalentados, actuando como un acumulador que propulsará los termómetros diurnos más rápido.
Ante este escenario, las autoridades han endurecido los avisos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado oficialmente el aviso de “peligro importante” (alerta naranja) en las zonas isoclimáticas del Miño de Ourense y el noroeste provincial (O Ribeiro y O Carballiño). La ventana de máximo riesgo quedará blindada entre las 13,00 y las 20,59 horas, periodo en el que la previsión oficial de la Aemet contempla que se superen los 39 grados y Meteogalicia que se rebasen los 41, tanto en la ciudad como en los valles circundantes -sin descartar que se pueda superar el récord de calor de junio, los 42,9 grados del año pasado-.
El resto del mapa ourensano permanecerá bajo aviso amarillo por registros que rebasarán cómodamente los 36 °C y 38 °C a la sombra. La gran preocupación de los servicios de emergencia radica ahora en la coincidencia cronológica de este pico térmico con las tradicionales hogueras de la víspera de San Xoán. Los expertos advierten de que la atmósfera se volverá críticamente inestable por la tarde. El choque del aire sahariano en superficie con las bajas presiones atlánticas generará nubes de evolución capaces de descargar tormentas secas. Este fenómeno, caracterizado por una alta densidad de rayos pero sin lluvia efectiva, vendrá acompañado de rachas de viento repentinas que podrían superar los 80 km/h.
Más tormenta a la vista
La retirada de la masa africana se iniciará mañana y lo hará de forma convulsa: aunque el Miño y Valdeorras seguirán registrando máximas de 37 °C, MeteoGalicia ha activado la alerta por tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo en toda la provincia, antesala del desplome térmico de 13 grados previsto para el jueves.
Peligro de incendio por tormentas secas en las zonas montañosas
El país padece anomalías térmicas salvajes de hasta 21 °C por encima de los valores habituales de finales de junio. El motor directo de este comportamiento extremo es una dana (depresión aislada en capas altas) posicionada en el Atlántico, que actúa como un fuelle inyectando el aire sahariano hacia la Península, explican desde Meteored. El principal riesgo para la tarde de hoy en el interior gallego será el desarrollo de núcleos tormentosos muy secos en entornos de montaña. Las proyecciones revelan una altísima densidad de rayos con poco aporte de agua, un escenario crítico que multiplica el peligro de ignición forestal.
Andújar (Jaén) roza los 45 grados, umbral que Andalucía puede rebasar este martes
La situación de ahogo térmico que padece el interior de Galicia se encuadra en una de las olas de calor más extensas y severas de la década en España, con diez comunidades autónomas en alerta naranja y tres en alerta roja por peligro extraordinario (Andalucía, Cantabria y el País Vasco). En el parte nacional de máximas del lunes, la estación de Andújar (Jaén) tocó el techo absoluto del país con unos demoledores 44,8 °C registrados a las 16,50 horas, seguida muy de cerca por los 44,2 °C de Bailén y los 43,4 °C de Montoro (Córdoba). Para la tarde de hoy, la Aemet prevé que se puedan rebasar los 45º en algunos puntos.
Grupos de mayor riesgo en la ola de calor y recomendaciones
La Dirección Xeral de Saúde Pública advierte de que el calor sostenido produce pérdidas críticas de líquidos y electrólitos, induciendo un fallo grave en el sistema de termorregulación natural del cuerpo humano. Por este motivo, Sanidade sitúa bajo vigilancia prioritaria a los menores de 4 años (con énfasis en bebés menores de un año), mayores de 65 que viven solos y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, EPOC, Alzheimer o Parkinson. Asimismo, se alerta de que los tratamientos basados en fármacos diuréticos anulan la capacidad de defensa del organismo ante el bochorno.
Sanidade recomienda para estos días de ola de calor beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas o usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada.
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