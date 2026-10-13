UGT y CCOO piden subir el salario mínimo un 7% en 2027, hasta los 1.306 euros mensuales

Los sindicatos UGT y CCOO reclamarán al Gobierno una subida de al menos el 7% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, lo que elevaría su cuantía hasta los 18.290,58 euros brutos anuales, frente a los 17.094 euros actuales.

Esta propuesta supondría un incremento de 1.196 euros brutos al año, situando el salario mínimo en aproximadamente 1.306,47 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avanzado esta reivindicación durante una rueda de prensa conjunta con CCOO para presentar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Según ha explicado, la propuesta sindical tiene en cuenta el desfase de aproximadamente dos puntos porcentuales entre la subida del 3,1% aplicada al salario mínimo en febrero de 2026 y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

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El Gobierno prepara la subida del SMI para 2027

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado a la comisión asesora del salario mínimo que presente su propuesta de actualización antes de que termine octubre o, como máximo, a principios de noviembre.

Sin embargo, todavía no está claro si el Ejecutivo podrá aprobar el incremento antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Díaz ha insistido en que las empresas deberían conocer antes del 1 de enero de 2027 cuál será la nueva cuantía del salario mínimo, aunque por el momento no existe una cifra definitiva acordada.