El PSOE justifica la respuesta en Ceuta al no alertar los informes de la "magnitud" de la entrada migratoria

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad" tras la crisis migratoria y ha defendido que el Ejecutivo actuó "en función de la información que tenía" en cada momento.

"Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado López en una entrevista en el programa La Sexta Xplica emitida este sábado.

En este sentido, López ha explicado que la desclasificación de los informes de inteligencia sobre la crisis migratoria de Ceuta es "un ejercicio de transparencia sin precedentes" y ha sostenido que ninguno de esos documentos alertaba de la "magnitud" ni de la "intensidad" con la que se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Según ha explicado, en ninguno de los informes existe "una alerta para esta magnitud. Incluso algunas hablan de riesgo bajo o medio, como mucho", ha señalado, para después defender que, de haber conocido la magnitud, "se hubieran adoptado otra serie de decisiones".

"Si se hubiera dicho que hay posibilidad de que entren 80.000 personas, se hubieran adoptado otra serie de decisiones, aunque ninguna hubiera sido ir con armas, con el Ejército, Policía o la Guardia Civil a impedir ese asalto porque entonces hubiese habido centenares de muertos", ha afirmado.

Respuesta del Gobierno y gestión de la seguridad

El portavoz socialista ha recordado que ya en julio se había reforzado la seguridad en Ceuta con más de 500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, y ha insistido en que no hay "ningún reconocimiento de error en la cadena de mando" más allá de la "necesidad" de mejorar la seguridad frente a los denominados "ataques híbridos".

Preguntado por si el Gobierno tardó en reaccionar y si el presidente del Ejecutivo tendría que haber cancelado sus vacaciones, López ha defendido que Pedro Sánchez "por mucho que estuviera en un destino vacacional, no dejó ni un minuto de estar conectado en este asunto" y ha reivindicado que "no solo se reinforced la seguridad con más agentes", sino que también se han buscado espacios para tramitar los expedientes "uno por uno" y se han destinado recursos para ayudar a la economía ceutí.

López también ha defendido que la sensación de inseguridad "subjetiva" que atribuye el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la población ceutí conviva con datos que, según ha dicho, "no dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante" en la ciudad.

Críticas a las autonomías del PP y sucesión en el PSOE

Por otra parte, ha reprochado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que no colaboren en la acogida de menores migrantes. "¿Qué están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para ayudar a resolver esta crisis?", ha preguntado, para después afirmar que "la única que ha salido" a mostrarse dispuesta a recoger menores "ha sido Navarra", donde gobierna el PSOE.

El portavoz ha afirmado además que quienes deberían dimitir son "todos los que en lugar de dar soluciones a esta crisis, buscan aprovecharse de ella".

Por otra parte, preguntado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, López ha reconocido que la de Puente "no es su forma de hacer política", al tiempo que ha rechazado que Puente pueda ser el sucesor de Pedro Sánchez al frente del PSOE. "Yo de sucesor a Pedro Sánchez le veo a Pedro Sánchez", ha zanjado, al tiempo que se ha descartado a sí mismo y también al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como posibles relevos.