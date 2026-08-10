El Verano Joven supera los 2,5 millones de viajes y roza los dos millones de registros

El programa Verano Joven, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, superó los 2,5 millones de viajes en tren y autobús (2.514.021) con descuentos de hasta el 90% entre el 1 de julio y el 10 de agosto de 2026, periodo en el que se han registrado un total de 1.941.632 jóvenes de entre 18 y 30 años para beneficiarse de estas bonificaciones en sus viajes estivales. Según informó el ministerio, a esta cuarta edición del programa se ha destinado una inversión cercana a los 130 millones de euros para cubrir las bonificaciones de los billetes sencillos y de ida y vuelta por España, así como el Interrail por Europa, unas rebajas que estarán disponibles para viajar hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

Las rebajas del programa estarán disponibles para realizar viajes hasta el próximo 30 de septiembre de 2026

Asimismo, desde el ministerio destacaron que el programa nació en 2023 y se ha consolidado para lograr que los jóvenes reduzcan el uso del vehículo particular, con la consecuente reducción de emisiones y de siniestralidad, además de ayudar a “acercar el transporte público colectivo terrestre a los jóvenes, con el fin de fidelizar nuevos pasajeros”. Asimismo, a través del Verano Joven el Ejecutivo destacó que también se está consiguiendo “fomentar su desarrollo personal”, al permitir que conozcan nuevos lugares y culturas, así como fortalecer sus relaciones sociales, al tiempo que es una iniciativa que permite “potenciar el sector turístico y cultural” y resulta beneficiosa para “el desarrollo de la España rural”.

Así, el ministerio defendió que el transporte público colectivo es “más justo en términos sociales, más inclusivo, y clave lograr objetivos climáticos”.