Verano Joven: descuentos de hasta el 90% para desplazarse y todas las ofertas del programa de este año

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley para impulsar el Verano Joven 2026, que incluye descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival de este año. De esta forma, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se pone en marcha la cuarta edición de este programa, destinado a los jóvenes de entre 18 y 30 años y que cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para impulsar el uso del transporte público entre el colectivo.

Por medio del mismo, todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. En concreto, Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Además, incluye descuentos del 50% en tres casos: los títulos sencillos de Avant; para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete; y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

Programa Verano Joven 2026.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven con el DNI o NIE. Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó que “millones de jóvenes estaban esperando esta noticia”. El ministerio destaca el “récord de viajes” alcanzado en la edición de 2025, con más de 6,87 millones de viajes en tren y autobús entre julio y septiembre, un 30% más que el año anterior, así como un “récord” de usuarios, con más de 1,55 millones.

En total, en sus tres ediciones anteriores el programa permitió que 4,08 millones de jóvenes realizaran más de 16 millones de viajes durante el verano. “La realidad ha superado las expectativas”, celebra Puente.