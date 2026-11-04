Las víctimas del Alvia piden reunirse con Cuerpo: "Si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente de Urda"

La plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en Santiago en julio de 2013 y en el que murieron 80 personas, ha reclamado una reunión con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno que asumirá la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. La petición llega después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos.

"Si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente", asegura el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez. El representante de las víctimas considera que ambos siniestros evidencian deficiencias en los sistemas de seguridad ferroviaria y reclama que se revisen las condiciones de circulación de los trenes de alta velocidad.

Las víctimas de Angrois denuncian que no se ha aprendido de la tragedia

Domínguez sostiene que los dos accidentes comparten problemas relacionados con los sistemas de protección ferroviaria. En Angrois, el último tramo de la línea carecía del sistema de control continuo de velocidad ERTMS, mientras que su modalidad embarcada había sido desconectada por problemas técnicos.

En el accidente de Toledo, según explica, la caída del sistema LZB, equivalente al ERTMS, provocó que dos trenes quedasen en el mismo cantón ferroviario, lo que desembocó en una colisión por alcance.

"La conclusión sería que el sistema Asfa no puede estar de respaldo para circular con trenes a 200 kilómetros por hora", advierte. El presidente de la plataforma recuerda que, antes del descarrilamiento de Angrois, algunos maquinistas habían alertado de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde los trenes debían reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora sin contar con un sistema de supervisión continua.

"Todavía no hemos aprendido", lamenta Domínguez, quien insiste en que el objetivo de las víctimas es evitar nuevas tragedias. "Nuestra lucha es para que no haya más accidentes", subraya.

Reclaman una nueva investigación del accidente de Angrois

La plataforma considera imprescindible repetir la investigación oficial del siniestro de 2013 para analizar las posibles deficiencias de seguridad que, a su juicio, no fueron suficientemente estudiadas.

"Se trata de una cuestión de Estado", afirma Domínguez, quien considera que una nueva investigación permitiría extraer conclusiones aplicables al conjunto de la red ferroviaria española. El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) atribuyó la responsabilidad del accidente de Angrois únicamente al maquinista, que circulaba con exceso de velocidad cuando atendía una llamada telefónica del interventor. Además de impedir la circulación a 200 kilómetros por hora con el sistema Asfa como respaldo, las víctimas solicitan una nueva auditoría europea a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.