Directo | Pedro Sánchez comparece tras la salida del Gobierno de Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este mediodía en el Palacio de la Moncloa tras formalizarse la renuncia de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La salida del titular, precipitada tras su comparecencia parlamentaria por los trágicos accidentes de Urda y Adamuz, abre una remodelación de urgencia en el Consejo de Ministros para contener el mayor desgaste de gestión del Ejecutivo en lo que va de legislatura.

Relacionado Óscar Puente dimite tras 4 horas de comparecencia sobre su gestión y dos accidentes ferroviarios que suman 114 muertos

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo dará a conocer el nombre de la persona encargada de asumir la cartera de Transportes y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la ofensiva política del Partido Popular, después de que Alberto Núñez Feijóo le exigiera seguir los pasos de Puente y dimitir por su responsabilidad en las 116 víctimas mortales acumuladas en la red ferroviaria.

Se prevé que Sánchez defienda la gestión de Puente tras "dar la cara", desvíe la presión hacia las medidas técnicas de seguridad ya puestas en marcha en Adif y Renfe y marque el rumbo político del Gabinete a las puertas de los comicios del 29N.

Aquí puedes ver en directo la comparecencia de Pedro Sánchez