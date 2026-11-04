Directo | Pedro Sánchez comparece tras la salida del Gobierno de Puente
STREAMING
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes por la crisis ferroviaria de Urda y Adamuz, en una comparecencia clave para anunciar el relevo en el Ejecutivo y responder a la exigencia de dimisión lanzada por la oposición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este mediodía en el Palacio de la Moncloa tras formalizarse la renuncia de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La salida del titular, precipitada tras su comparecencia parlamentaria por los trágicos accidentes de Urda y Adamuz, abre una remodelación de urgencia en el Consejo de Ministros para contener el mayor desgaste de gestión del Ejecutivo en lo que va de legislatura.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo dará a conocer el nombre de la persona encargada de asumir la cartera de Transportes y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la ofensiva política del Partido Popular, después de que Alberto Núñez Feijóo le exigiera seguir los pasos de Puente y dimitir por su responsabilidad en las 116 víctimas mortales acumuladas en la red ferroviaria.
Se prevé que Sánchez defienda la gestión de Puente tras "dar la cara", desvíe la presión hacia las medidas técnicas de seguridad ya puestas en marcha en Adif y Renfe y marque el rumbo político del Gabinete a las puertas de los comicios del 29N.
Aquí puedes ver en directo la comparecencia de Pedro Sánchez
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"POR LAS ENCUESTAS"
Feijóo exige a Sánchez que siga los pasos de Óscar Puente y dimita: "Aplícatelo"
AHORA SÍ HABLA DE PUENTE
Sánchez respalda a Puente por "dar la cara" y dimitir "por las víctimas": "Dignifica nuestro país"
INVESTIGACIÓN POLICIAL
El juez reclama identificar al autor de las joyas de Zapatero
Lo último
INTERNACIONALIZACIÓN CÁNTABRA
SODERCAN explica el nuevo sistema de ayudas a la internacionalización en una jornada online