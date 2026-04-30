Koldo García se declara inocente y niega haber decidido "nada" en la compra de mascarillas

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo

El exasesor ministerial Koldo García ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que es inocente y que no tomó ninguna decisión en la compra de material sanitario durante la pandemia, en el marco del juicio por las presuntas irregularidades.

Durante su declaración, García ha defendido que su función era únicamente facilitar la llegada de mascarillas a España, siguiendo instrucciones del entonces ministro José Luis Ábalos.

“Yo no decidía nada”

El exasesor ha insistido en que no tenía capacidad de decisión: “Yo no decido nada. Pasaba las ofertas a los técnicos”, ha afirmado, subrayando que eran los responsables del ministerio quienes evaluaban las propuestas.

Además, ha criticado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, por solicitar hasta 19 años de cárcel, y hasta 30 en el caso de la acusación popular.

García también ha señalado que en aquel momento había una situación de urgencia y que “medio mundo estaba buscando material sanitario”, defendiendo que el objetivo principal era garantizar el suministro.

Sin intervención en contratos ni cifras

En relación con la adjudicación de contratos a empresas como Soluciones de Gestión, el exasesor ha dicho que no recuerda detalles concretos y ha negado haber influido en decisiones como el aumento del número de mascarillas adquiridas.

“Si hubieran sido 16 millones, los hubiéramos traído”, ha afirmado, insistiendo en que su papel era operativo y no decisorio.

Air Europa, empresa “estratégica”

Sobre el rescate de Air Europa, García ha defendido que se trataba de una empresa estratégica y que su actuación se limitó a intentar ayudar ante la crisis provocada por la pandemia.

“¿Cómo voy a decidir yo un crédito de 500 millones?”, ha planteado, reiterando que las decisiones correspondían a los órganos técnicos del ministerio.

El juicio continúa para esclarecer las responsabilidades en una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la crisis del coronavirus.