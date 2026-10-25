Vídeo | Ascienden a 40 los heridos, 20 de ellos graves, tras caer un autobús por un terraplén en Barcelona
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El autobús cayó por un terraplén a su paso por Fogars de Montclús. Algunos de los integrantes del vehículo subieron por su propia cuenta a la carretera tras el accidente
Un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde ha provocado al menos 40 heridos, 20 de ellos graves y un total de 60 afectados, ha informado el Sistema d`Emergències Mèdiques (SEM) en redes sociales.
Los Bombers de la Generalitat han desplegado 20 dotaciones, 2 de ellas aéreas, y han estabilizado el vehículo, según fuentes.
Cuando los bomberos han llegado al lugar de los hechos, han encontrado gente dentro del vehículo y gente que había salido de su interior y que había subido del talud a la carretera por su propio pie.
Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Procicat por un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona), ha informado en redes sociales.
La carretera está cortada "totalmente" en el punto kilométrico 18,4 a causa de este incidente, y el teléfono 112 ha atendido a 25 llamadas relacionadas con este accidente, han informado en sendas publicaciones en la misma red social.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Ourense recupera el sol y las temperaturas suaves durante la semana
MODERNIZACIÓN DE 30
Ourense eliminará ocho parques infantiles por "infrautilización"
MÁS DE 8.000 ASPIRANTES
Las oposiciones del Sergas de este domingo registraron una participación del 87,48%