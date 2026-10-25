Vídeo | Ascienden a 40 los heridos, 20 de ellos graves, tras caer un autobús por un terraplén en Barcelona

El autobús accidentado en Barcelona y los equipos de emergencia trabajan en el rescate de los heridos.

Un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde ha provocado al menos 40 heridos, 20 de ellos graves y un total de 60 afectados, ha informado el Sistema d`Emergències Mèdiques (SEM) en redes sociales.

Los Bombers de la Generalitat han desplegado 20 dotaciones, 2 de ellas aéreas, y han estabilizado el vehículo, según fuentes.

Cuando los bomberos han llegado al lugar de los hechos, han encontrado gente dentro del vehículo y gente que había salido de su interior y que había subido del talud a la carretera por su propio pie.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Procicat por un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona), ha informado en redes sociales.

La carretera está cortada "totalmente" en el punto kilométrico 18,4 a causa de este incidente, y el teléfono 112 ha atendido a 25 llamadas relacionadas con este accidente, han informado en sendas publicaciones en la misma red social.