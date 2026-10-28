Vídeo | Así quedaron los dos trenes tras chocar un AVE y un Iryo en Toledo, dos de sus vagones cayeron por un terraplén

Uno de los vagones afectados por el choque entre un AVE y un Iryo queda tendido en el suelo tras caer por un terraplén en Toledo.

Un tren AVE y un convoy de Iryo han colisionado este miércoles a primera hora de la mañana a la altura de Urda (Toledo). El accidente ha provocado el descarrilamiento de dos vagones, que han caído por un terraplén, y ha dejado varios heridos, cuyo número todavía no se ha precisado.

El choque se ha producido alrededor de las 8:30 horas. Según las primeras informaciones, un AVE podría haber alcanzado por detrás al tren de Iryo, aunque las circunstancias del accidente todavía deben esclarecerse.

La colisión ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, según ha confirmado Adif, que ha informado de un alcance entre dos trenes.

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Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil y equipos sanitarios, entre ellos tres helicópteros y dos UVI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su asistencia a la Cumbre Mundial sobre la Obesidad tras conocer lo ocurrido.

Por el momento, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y se desconoce el alcance total del accidente.