ACCIDENTE DE TREN
Al menos 10 muertos al colisionar un AVE y un Iryo en Toledo

Vídeo | Así quedaron los dos trenes tras chocar un AVE y un Iryo en Toledo, dos de sus vagones cayeron por un terraplén

COLISIÓN POR DETRÁS

El accidente de tren, ocurrido a la altura de Urda, deja varios heridos y obliga a interrumpir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Región
La Región
Publicado: 28 oct 2026 - 09:57 Actualizado: 28 oct 2026 - 10:04
Uno de los vagones afectados por el choque entre un AVE y un Iryo queda tendido en el suelo tras caer por un terraplén en Toledo.
Uno de los vagones afectados por el choque entre un AVE y un Iryo queda tendido en el suelo tras caer por un terraplén en Toledo. | Redes sociales

Un tren AVE y un convoy de Iryo han colisionado este miércoles a primera hora de la mañana a la altura de Urda (Toledo). El accidente ha provocado el descarrilamiento de dos vagones, que han caído por un terraplén, y ha dejado varios heridos, cuyo número todavía no se ha precisado.

El choque se ha producido alrededor de las 8:30 horas. Según las primeras informaciones, un AVE podría haber alcanzado por detrás al tren de Iryo, aunque las circunstancias del accidente todavía deben esclarecerse.

La colisión ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, según ha confirmado Adif, que ha informado de un alcance entre dos trenes.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil y equipos sanitarios, entre ellos tres helicópteros y dos UVI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su asistencia a la Cumbre Mundial sobre la Obesidad tras conocer lo ocurrido.

Por el momento, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y se desconoce el alcance total del accidente.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats