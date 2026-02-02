Vídeo | Una concejala del PP llama "hijo de puta" a Sánchez en un mitin del PSOE: "Exigimos la condena inmediata y sin matices"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue insultado durante un mitin de campaña con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón en Teruel por una concejala del PP.

Apenas 32 segundos después de iniciar su intervención, una mujer desde el público comenzó a increpar al presidente al grito de “hijo de puta”, lo que obligó a su desalojo de la sala para poder continuar el acto. La autora de los insultos es Belén Navarro Cañete, concejala del Partido Popular en Vallanca, municipio del Rincón de Ademuz (Valencia). Así ha sido el momento, captado por El Periódico de Aragón.

Tras el incidente, los asistentes respondieron con gritos de apoyo al presidente, mientras Sánchez pidió calma y replicó que “quien insulta es quien no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad”, antes de continuar su discurso, centrado en criticar la actuación política del PP.

Piden su expulsión

Desde el PSOE han interpretado lo ocurrido como una consecuencia de “normalizar la política del insulto” y han reclamado públicamente a Alberto Núñez Feijóo y a la dirección del PP la expulsión inmediata de la edil. “No podemos aceptar ni normalizar el odio ni las agresiones verbales”, señalaron los socialistas en redes sociales.

En el mismo sentido, fuentes de Moncloa exigieron al PP una condena inmediata y sin matices, advirtiendo de que “los insultos no tienen cabida en democracia” y que “naturalizar la violencia en el debate público es inadmisible”.

Se disculpa

La concejala del PP Belén Navarro ha pedido disculpas por haber insultado al presidente del Gobierno. "La crítica política es legítima; el insulto, no", reconoce.

Así lo expresa Navarro en un comunicado esta noche después de haberse desplazado esta mañana a un mitin de la campaña electoral de Aragón. En relación a estos hechos, la concejala popular manifiesta: "De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia".

"Quiero pedir disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. La crítica política es legítima; el insulto, no", añadió.