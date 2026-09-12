Video | Cuatro heridos al incendiarse su coche tras caer por un terraplén en Madrid

Cuatro jóvenes de entre 17 y 22 años resultaron heridos este viernes por la noche después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía de servicio de la M-506, cayera por un terraplén y terminara ardiendo en el término municipal de Pinto, en Madrid.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:23 horas, a la altura del kilómetro 23 de la M-506. Por causas que todavía se investigan, el turismo abandonó la calzada y se precipitó por un desnivel.

Tras la caída, el vehículo comenzó a arder y las llamas se extendieron también por la vegetación de la cuneta. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar para sofocar el incendio, que terminó calcinando por completo el coche.

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Los cuatro ocupantes fueron atendidos y estabilizados en el lugar por efectivos del SUMMA 112, con la colaboración del servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate (PIMER) de Pinto. El herido más grave es un joven de 19 años, que sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

También resultaron heridos la conductora, de 20 años, y el copiloto, de 22, ambos con pronóstico potencialmente grave. La joven fue evacuada al Hospital Clínico San Carlos y el joven al Gregorio Marañón. El cuarto ocupante era un menor de 17 años, que sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la salida de vía.