Herido potencialmente grave tras un accidente en una montaña rusa en el Parque Warner

Un hombre de 49 años ha resultado herido potencialmente grave este sábado tras sufrir un accidente en una montaña rusa en el Parque Warner ubicado en la localidad de San Martín de la Vega.

El accidente se ha producido en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.

En concreto, propone un viaje narrativo por la historia de Batman narrado en una caída de 98 grados a 45 metros de altura, con múltiples giros completos y lanzamientos a más de 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos.

Traslado en helicóptero al hospital

Como consecuencia del mismo, el hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva. También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.