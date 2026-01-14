Vídeo | Desarticulado un grupo criminal que cometió más de 100 robos en gasolineras de España

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos en gasolineras, comercios y viviendas, que operaba en Alicante, Murcia, Granada, Albacete y Cuenca. La operación se saldó con cuatro detenidos, más de 12.000 euros intervenidos, cerca de 50 piezas de joyería y más de 30 vehículos robados que los sospechosos utilizaban para cometer los delitos.

Los registros se llevaron a cabo en Beniel (Murcia) y Palomares (Almería), donde además se encontraron prendas utilizadas por los implicados durante los robos.

La investigación, denominada operación ‘Gasfilter-Seagas’, comenzó en julio de 2025 tras detectar varios robos con fuerza en gasolineras de Murcia y Alicante. Los agentes identificaron un patrón común: durante la madrugada, los sospechosos forzaban fachadas con mazos u otras herramientas, sustraían cajas registradoras y máquinas de tabaco y trasladaban el botín a zonas aisladas para vaciarlo y abandonar los objetos robados.

Uno de los robos clave ocurrió en Llano de Brujas (Murcia), cuando los agentes intervinieron el teléfono de uno de los sospechosos y pudieron constatar un atraco violento en Granada en el que los encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera.

Robos en domicilios y establecimientos de hostelería

Gracias a las imágenes y seguimientos, la Guardia Civil descubrió que la banda no solo actuaba en gasolineras, sino también en establecimientos de hostelería e incluso viviendas con moradores, empleando violencia para obtener dinero y objetos de valor, principalmente joyas con salida en el mercado negro.

Entre septiembre y diciembre, la actividad del grupo se centró en Lorca y Mazarrón (Murcia), así como en municipios albaceteños como Cancarix, Agramón y Tobarra, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja para cometer robos en casas de campo y domicilios, donde sustrajeron dinero, joyas y vehículos.

Dos de los detenidos fueron arrestados en Almería, cuando supuestamente se mudaban, hallándose numerosas piezas de joyería bajo los asientos del vehículo. Los otros dos miembros fueron arrestados en San Javier y Cartagena (Murcia).

El grupo criminal, aunque asentado en Murcia y Alicante, tenía carácter itinerante y contaba con un amplio historial delictivo. Para dificultar su localización, los miembros tapaban las matrículas de los vehículos robados y cambiaban frecuentemente de número de teléfono y terminal.

Durante los registros, además de dinero y joyas, se recuperaron más de 30 vehículos robados y prendas utilizadas en los robos.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha logrado esclarecer más de 100 robos, repartidos de la siguiente manera: Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (10), Albacete (7) y Cuenca (3).

A los detenidos se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y pertenencia a organización criminal.

