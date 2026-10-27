Vídeo | Detenido uno de los mayores narcos de España en Marruecos con diez toneladas de hachís incautadas y 86 arrestos

La Policía Nacional poniendo fin a la fuga de uno de los mayores narcotraficantes de hachís de España.

Un macrooperativo de la Policía Nacional ha puesto fin a la fuga de uno de los mayores narcotraficantes de hachís de España, que ha sido localizado y detenido en Tánger (Marruecos) tras fugarse el pasado mes de marzo para eludir la acción de la justicia. La operación deja un saldo de más de diez toneladas de droga intervenida y un total de 86 arrestos.

La sustancia estupefaciente era introducida a través de las costas españolas procedente de Marruecos y, posteriormente, era transportada hasta Madrid para su custodia y posterior distribución por España y Europa, según ha informado la Policía Nacional.

El líder es Juan Carlos T. B., alias "Moreno", y ha sido detenido tras una investigación de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) iniciada a principios de 2025 que, en diferentes fases, ha permitido desmantelar siete puntos de almacenamiento de droga en Madrid, Guadalajara y Valencia e intervenido un total de 10,8 toneladas de hachís y 20 kilos de cogollos de marihuana.

El líder de la organización criminal abandonó su urbanización de lujo en Madrid en marzo de 2026 y se encontraba desde entonces en paradero desconocido, hasta que fue localizado en Tánger el 8 de octubre gracias a una orden internacional de detención, según ha informado la Policía Nacional.

El cabecilla del entramado figuraba como empleado de una empresa de artes gráficas desde hace años, de la que percibía nóminas mensuales superiores a los 5.000 euros netos, a pesar de que no desarrollaba actividad laboral efectiva, según la investigación.

Actualmente, se encuentra en prisión en Marruecos, a la espera de materializarse su extradición a España. La operación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción, Plaza 1, de la Audiencia Nacional, después de que se tuviera conocimiento del uso de plataformas de mensajería encriptada.

La investigación ha constatado que los ingresos que obtenían con la actividad delictiva los devolvían al mercado legal monetario mediante la concesión de créditos fraudulentos, falsificando nóminas y facturas en empresas fantasma, así como invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo.

Se ha detenido a 86 personas —18 han ingresado en prisión—, la mayoría en Madrid (65) y las restantes en Guadalajara (10), Burgos (1), Almería (1), Málaga (3), Valencia (5) y Girona (1), acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.