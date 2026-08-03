Vídeo | Detenido en Sitges uno de los fugitivos más buscados en Suecia

La Policía Nacional detuvo en Sitges a, Emin Muqa Kulic, uno de los fugitivos más buscados de las autoridades de Suecia, el cual estaba acusado por su presunta implicación en 20 delitos de extrema violencia.

El hombre estaba supuestamente ligado con asesinatos y homicidios de miembros de otros grupos criminales a finales de 2024, para lo que usaba armas de guerra, de fuego y explosivos.

El detenido, se encontraba escondido en un piso de Sitges propiedad de Jonas Falk, conocido como "Pablo Escobar de Suecia", también está acusado de desarrollar un papel adiestrador de jóvenes que eran reclutados para las ejecuciones y los ataques organizados, siendo él mismo quien les proporcionaba las armas.

Las autoridades suecas creían que el fugitivo estaba oculto en México, pero una investigación conjunta entre la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad de Suecia que comenzó en 2025 permitió localizarlo en Cataluña tras meses de intercambio de información a través de la red europea ENFAST, especializada en la búsqueda de fugitivos de alta peligrosidad.

Dado a la posibilidad de que el fugitivo escondiera armas y explosivos en el inmueble, la Policía solicitó la entrada en virtud de la Orden Europea de Investigación y lo detuvo la madrugada del sábado.