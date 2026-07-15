Detenido en Lugo un fugitivo de 46 años reclamado por Estados Unidos por tráfico de drogas

Un hombre español de 46 años, sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, ha sido detenido en Lugo.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, el arresto se produjo durante la madrugada del pasado 12 de julio, cuando agentes de la comisaría lucense comprobaron que el individuo figuraba en las bases de datos policiales con una orden internacional de búsqueda y detención en vigor, emitida en el marco de un procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.

La detención tuvo lugar en una calle próxima a la Ronda das Fontiñas, donde los agentes procedieron a identificar al sospechoso y a comunicarle los motivos de su arresto, así como los derechos que le asisten, de acuerdo con las garantías legales establecidas.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para la tramitación de las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional, órgano competente para resolver los procedimientos relacionados con órdenes internacionales de detención y extradición.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más datos sobre la investigación ni sobre los hechos concretos que motivaron la reclamación de las autoridades de Estados Unidos, por lo que será la Audiencia Nacional la que determine los siguientes pasos del procedimiento.