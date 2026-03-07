Vídeo | Detenidos dos luchadores de MMA por presunto adoctrinamiento yihadista en Madrid

La Policía Nacional detiene a dos expertos en artes marciales mixtas MMA por su vinculación con el terrorismo yihadista.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Madrid a dos expertos en artes marciales mixtas (MMA) vinculados a ideologías radicales yihadistas, acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, difusión de material de radicalización y falsedad documental.

Uno de los arrestados era conocido en redes sociales por su actividad como profesor de MMA en gimnasios de la Comunidad de Madrid y había llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva. Ambos pasaron el viernes a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.

Durante la operación se practicaron dos registros domiciliarios, en los que se intervino un arma simulada y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores.

La investigación detectó un avanzado proceso de radicalización en uno de los detenidos, que mostraba adhesión a la yihad violenta global y un fuerte antisemitismo, difundiendo contenidos extremistas en redes abiertas y canales cerrados.

El segundo arrestado tenía un papel relevante en la difusión de material yihadista entre terceros. Además, los agentes investigan un posible delito de falsedad documental relacionado con el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información bajo la dirección del Audiencia Nacional.