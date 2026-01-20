Detenida una mujer en Ferrol en una operación contra el yihadismo

Una operación policial contra el yihadismo llevada a cabo ayer en Ferrol concluyó con la detención de una mujer en el barrio de Recimil, tras un amplio despliegue de la Policía Nacional que se extendió durante varias horas.

La actuación se inició a primera hora de la mañana en un inmueble de viviendas sociales del número 4 de la calle Ortigueira, donde agentes especializados registraron una vivienda. En el operativo se incautaron varias cajas con material que será analizado, al considerarse relevante en una investigación abierta por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista.

En el marco de la misma investigación por delitos relacionados con la radicalización yihadista, desarrollada por la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información, también fue detenido un varón en Cartagena.

Intervención simultánea

La intervención en Ferrol finalizó en torno a las 11,40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial. El despliegue policial también se produjo, de forma simultánea, en Cartagena, donde fue arrestado un varón por su supuesta implicación en procesos de radicalización en el terrorismo yihadista.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se les relaciona, estaba previsto que los detenidos fuesen trasladados a Madrid para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, según confirmaron fuentes de la investigación.

Durante el tiempo que duró el operativo, la presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil. Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención marcaron una jornada inusual en el barrio ferrolano.

Por el momento, la investigación continúa bajo secreto, y no han trascendido más detalles sobre el contenido del material incautado ni sobre el grado de implicación de la detenida.