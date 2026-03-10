Vídeo | La emocionante llegada de 230 españoles ciudadanos de Oriente Próximo evacuados en un vuelo del Ejército del Aire

Una mujer y su bebé a la llegada a Madrid de los pasajeros evacuados desde Omán.

Un nuevo vuelo del Ejército del Aire y del Espacio ha trasladado a España a más de 230 ciudadanos evacuados de Oriente Próximo ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció la operación en redes sociales y destacó el trabajo del servicio exterior para proteger a los españoles en el extranjero. “Un nuevo vuelo del Ejército del Aire ha evacuado esta madrugada desde Oriente Medio a 233 compatriotas. Miles de españoles repatriados ya por Asuntos Exteriores”, señaló.

Según informó el Ministerio de Defensa de España, un Airbus A330 militar aterrizó este martes en España procedente de Omán con alrededor de 250 civiles evacuados debido a la escalada bélica en la región.

Tercera operación de evacuación

Se trata de la tercera misión de repatriación organizada por las Fuerzas Armadas españolas desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos por la respuesta iraní contra varios países del Golfo Pérsico.

En las dos operaciones anteriores, finalizadas la semana pasada, fueron evacuados 175 españoles en la primera misión y 171 en la segunda, también mediante vuelos de un A330 que partieron desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz hacia Omán, desde donde se coordinó la repatriación.

Seguimiento de la crisis

Mientras continúan los vuelos de evacuación, José Manuel Albares mantuvo este lunes una videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Próximo para analizar la evolución del conflicto y preparar nuevas operaciones si fuera necesario.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han agradecido además el trabajo de las embajadas españolas en la zona, que operan “en circunstancias especialmente complejas” para asistir y evacuar a los ciudadanos.

Según estimaciones del ministerio, unos 31.000 españoles se encontraban en la región al inicio de la crisis. El pasado sábado, el Gobierno decidió cerrar la Embajada de España en Teherán, la capital de Irán, ante el deterioro de la seguridad en el país.