La Guardia Revolucionaria replica a Trump: "El fin de la guerra está en manos de Irán"

Después de que el presidente de Estados Unidos asegurase ayer que el conflicto en Irán terminará "muy pronto", la Guardia Revolucionaria ha respondido que será Teherán "el que determine cuándo termina la guerra" y, ante las presiones norteamericanas para reabrir el estrecho de Ormuz a fin de no obstaculizar más el flujo de petróleo, ha ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Washington y Tel Aviv.

"Estamos continuando la guerra con todo nuestro poderío y será Irán el que determine cuándo termina la guerra", ha recalcado, por tanto, el brazo militar del régimen de los ayatolás, que ha subrayado que "las fuerzas armadas iraníes están preparadas para proteger el petróleo y la seguridad de la región". De hecho, ha subrayado que están aguardando la llegada del portaaviones USS Gerald Ford en aguas del océano Índico. "El fin de la guerra está en las manos de Irán", ha enfatizado.

Dicho esto, ha recriminado a Trump que "mintió al pueblo estadounidense" al prometer no iniciar nuevas guerras en el golfo Pérsico y al asumir que sería una intervención militar breve. "Las respuestas de Irán le han dejado en un estado de confusión e indefensión", ha recalcado la Guardia Revolucionaria, para reivindicar la "valentía" y la "firme voluntad" de la república islámica frente a las agresiones de Estados Unidos e Israel desde el pasado día 28.