Vídeo | Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años sustraída en Mallorca por su padre

La Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años presuntamente sustraída en Mallorca y detiene a su padre

La Guardia Civil ha localizado en Kosovo a una niña de seis años que presuntamente había sido sustraída por su padre en Mallorca hace dos semanas, en una operación internacional que ha culminado con la detención del progenitor por parte de las autoridades kosovares.

La menor, que ya ha regresado a la isla junto a su madre, se encuentra en buen estado de salud.

La investigación, denominada operación Ura, se inició tras la denuncia presentada por la madre, quien alertó de la desaparición de la niña y comunicó a los agentes que el padre le había asegurado que había abandonado España con ella. A partir de ese momento, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Baleares activó un dispositivo urgente para reconstruir el recorrido del investigado y localizar a la menor.

Según ha informado la Guardia Civil, las primeras pesquisas permitieron determinar que la fuga había sido planificada con antelación. Entre las medidas adoptadas por el padre figuraba ocultar a la menor en el maletero de un vehículo para embarcar desde Mallorca y atravesar posteriormente controles fronterizos sin declarar la presencia de la niña.

Durante la investigación, los agentes detectaron el movimiento de un dispositivo AirTag que la menor llevaba oculto en su mochila. Sin embargo, comprobaron que el localizador había sido enviado por correo a Marruecos, en una maniobra que, presuntamente, buscaba desviar la investigación hacia un destino falso.

Los investigadores también realizaron comprobaciones en domicilios relacionados con el caso, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios y verificaron salidas marítimas desde Mallorca, al tiempo que activaron los mecanismos de cooperación policial internacional.

La autoridad judicial emitió una Orden Europea de Detención y Entrega y decretó prisión para el investigado. La Guardia Civil logró reconstruir el itinerario seguido por el padre a través de distintos países europeos hasta situar el foco de la investigación en Kosovo.

Durante ese proceso, los agentes constataron que el hombre había cancelado sus cuentas bancarias, eliminado sus perfiles en redes sociales y modificado progresivamente su aspecto físico para dificultar su identificación.

Los investigadores reconstruyeron el itinerario seguido desde Mallorca hasta distintos países europeos, hasta situar finalmente el foco en Kosovo. Además, la Policía alemana localizó un vehículo con la misma matrícula que la utilizada durante la huida, lo que reforzó la hipótesis de que podrían haberse empleado placas dobladas o falsificadas.

La coordinación entre la Guardia Civil, la autoridad judicial, especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO), el agregado de la Embajada de España en Berlín y las autoridades policiales de varios países permitió trasladar de forma inmediata toda la información obtenida a las fuerzas de seguridad kosovares.

Finalmente, el pasado 24 de junio, la Policía de Kosovo comunicó la detención del investigado durante un dispositivo policial y la localización de la menor, que fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes.

La Guardia Civil ha destacado la rapidez de la actuación judicial, la cooperación internacional y el trabajo conjunto de las unidades participantes, que permitieron resolver una investigación "especialmente sensible" en apenas unos días y garantizar la protección de la menor.