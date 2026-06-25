Secuestrado, rociado con amoniaco y amenazado con una motosierra en O Carballiño

Javier L. F. y Lilian S. Z. ingresaron el martes por la tarde en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras ser detenidos en el marco de la Operación Rolls de la Guardia Civil de O Carballiño. Lo que presuntamente comenzó como una noche de consumo de estupefacientes derivó en un violento secuestro para forzar el cobro de una supuesta deuda de 500 euros.

Los hechos sucedieron el domingo pasado. El investigado Javier L. F. supuestamente vendió “un gramo y medio de cocaína” a la víctima. Tras pasar la noche consumiendo junto a Lilian S. Z., pareja del vendedor, el comprador decidió dejar el piso de la calle Castelao. Fue en ese momento cuando la situación dio un giro radical. Según la Guardia Civil, el investigado “le prohibió salir de la vivienda, sujetando la puerta de salida, golpeándolo con un bastón, conminándolo a que no lo dejaría abandonar la vivienda hasta que le pagara la droga consumida”. Inicialmente, le reclamó 200 euros, cantidad “que luego elevó a 500”.

La Guardia Civil describe en su atestado una auténtica escalada de terror físico y psicológico. Para doblegar la voluntad del secuestrado, Javier L. F. presuntamente “lo empujó hacia el baño, donde lo encerró, rociándolo con amoniaco, mientras le amenazaba con matarlo mientras hasta que no le pagase la cantidad”.

El agresor, según la versión de la víctima, se valió del amoniaco, arrojándolo directamente sobre la víctima mientras la mantenía encerrada en el reducido espacio del aseo para comprometer su integridad y agravar deliberadamente su sufrimiento.

Llamadas a familiares

Bajo esta extrema presión, Javier L. F. “obligó al perjudicado a llamar” desde un terminal telefónico a su madre, a una prima, a una tía y a una vecina “alertándoles que necesitaba dinero”. Al constatar que no conseguía el efectivo, lo sacó del baño y lo condujo a una habitación donde “volvió a golpearlo insistentemente”, llegando a amenazarlo “con despedazarlo con una motosierra, la cual exhibió, pero no llegó a arrancar”.

La pesadilla se prolongó hasta que el captor se fue a dormir “guardando consigo las llaves de la vivienda e impidiendo que el perjudicado pudiera abandonarla”. Finalmente, tras investigaciones policiales coordinadas durante esa jornada, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Ourense procedieron a “la entrada de urgencia en el domicilio para la liberación” de la víctima.

Mientras Javier L. F., de 30 años, era arrestado in fraganti, su pareja, Lilian S. Z., de 28 años, huyó “por el tejado del edificio de cinco plantas”, abandonando una bolsa con 50 gramos de cocaína, hasta ser interceptada en una terraza anexa.

El parte médico del Servicio de Traumatoloxía del CHUO reflejó la crudeza de las agresiones, detallando que el perjudicado presentaba la mano izquierda fuertemente hinchada, llena de hematomas y con el hueso del dedo meñique astillado en varios pedazos.

Durante el registro del inmueble, se incautaron una báscula de precisión, una libreta con anotaciones de operaciones de venta de droga, 250 euros en efectivo y diversos objetos utilizados para amenazar y lesionar al secuestrado.

Supuesta agresión sexual

En su comparecencia ante el juzgado, Javier L. F. alegó que reaccionó golpeando a la víctima porque vio cómo esta “intentaba agredir sexualmente” a Lilian. Sin embargo, la jueza advierte en el auto de prisión que no se aporta parte médico ni ella “percibe lesión alguna” en la mujer.

El investigado también declaró haber consumido unos 10 gramos de cocaína y manifestó su intención de ingresar próximamente en un centro de deshabituación.