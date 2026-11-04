Vídeo | La Guardia Civil traslada bajo custodia judicial los primeros vagones del accidente ferroviario de Urda
CENTRO LOGÍSTICO
La Guardia Civil coordina y escolta el dispositivo especial de traslado de las primeras góndolas con los vagones y restos de los convoyes siniestrados en Urda hasta un centro logístico de Adif en Toledo, donde quedarán bajo custodia judicial para avanzar en la investigación pericial del accidente ferroviario
La Guardia Civil ha coordinado y escoltado el operativo de transporte por carretera de las dos primeras góndolas especiales que trasladan los vagones y restos materiales de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo). El convoy se ha desplazado custodiado por patrullas terrestres y medios aéreos del Instituto Armado hasta un centro logístico y de almacenamiento de Adif en la provincia toledana.
Los restos de los trenes siniestrados —entre los que se aprecian vagones de la operadora privada Iryo (Frecciarossa) cubiertos con lonas de protección— permanecerán en dichas instalaciones ferroviarias bajo estricta custodia judicial. El objetivo del depósito es preservar íntegramente la cadena de custodia de las piezas para facilitar las inspecciones técnicas, peritajes mecánicos y diligencias que instruye el juzgado encargado de esclarecer las causas de la colisión.
El dispositivo de transporte especial de gran tonelaje ha requerido la regulación puntual del tráfico rodado y cortes en intersecciones de la red secundaria toledana por parte de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, garantizando la seguridad en el trayecto de las plataformas hacia las dependencias de Adif.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NUEVO MINISTRO DE TRANSPORTES
Las víctimas del Alvia piden reunirse con Cuerpo: "Si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente de Urda"
"HACER CAJA CON LA INFLACIÓN"
Feijóo avisa a Sánchez de un "vuelco político" el 29N tras la derrota de Trump: "Que tome nota"
Lo último