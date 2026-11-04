Vídeo | La Guardia Civil traslada bajo custodia judicial los primeros vagones del accidente ferroviario de Urda

La Guardia Civil ha coordinado y escoltado el operativo de transporte por carretera de las dos primeras góndolas especiales que trasladan los vagones y restos materiales de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo). El convoy se ha desplazado custodiado por patrullas terrestres y medios aéreos del Instituto Armado hasta un centro logístico y de almacenamiento de Adif en la provincia toledana.

Los restos de los trenes siniestrados —entre los que se aprecian vagones de la operadora privada Iryo (Frecciarossa) cubiertos con lonas de protección— permanecerán en dichas instalaciones ferroviarias bajo estricta custodia judicial. El objetivo del depósito es preservar íntegramente la cadena de custodia de las piezas para facilitar las inspecciones técnicas, peritajes mecánicos y diligencias que instruye el juzgado encargado de esclarecer las causas de la colisión.

El dispositivo de transporte especial de gran tonelaje ha requerido la regulación puntual del tráfico rodado y cortes en intersecciones de la red secundaria toledana por parte de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, garantizando la seguridad en el trayecto de las plataformas hacia las dependencias de Adif.