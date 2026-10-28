Vídeo | Las imágenes aéreas del trágico accidente ferroviario en Toledo
ZONA DEL IMPACTO
Las vistas desde el aire muestran los vagones descarrilados, la zona del impacto y el amplio dispositivo de emergencia desplegado tras la colisión de los dos trenes en Toledo.
Las imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) permiten apreciar la magnitud del siniestro, con varios vagones descarrilados y dos de ellos caídos por un terraplén tras la colisión entre un tren AVE y un convoy de Iryo.
Desde el aire se observa el despliegue de los equipos de emergencia en el lugar del accidente, donde bomberos, sanitarios y efectivos de Protección Civil trabajan en las labores de rescate y atención a los pasajeros afectados.
El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha movilizado a numerosos recursos de emergencia. Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades trabajan para esclarecer las causas de la colisión y actualizar el balance de víctimas.
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