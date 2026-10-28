Vídeo | Las imágenes aéreas del trágico accidente ferroviario en Toledo

Las imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) permiten apreciar la magnitud del siniestro, con varios vagones descarrilados y dos de ellos caídos por un terraplén tras la colisión entre un tren AVE y un convoy de Iryo.

Desde el aire se observa el despliegue de los equipos de emergencia en el lugar del accidente, donde bomberos, sanitarios y efectivos de Protección Civil trabajan en las labores de rescate y atención a los pasajeros afectados.

El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha movilizado a numerosos recursos de emergencia. Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades trabajan para esclarecer las causas de la colisión y actualizar el balance de víctimas.