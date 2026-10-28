ACCIDENTE DE TREN
Al menos 30 muertos al colisionar un AVE y un Iryo en Toledo

Vídeo | Las imágenes aéreas del trágico accidente ferroviario en Toledo

ZONA DEL IMPACTO

Las vistas desde el aire muestran los vagones descarrilados, la zona del impacto y el amplio dispositivo de emergencia desplegado tras la colisión de los dos trenes en Toledo.

La Región
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Publicado: 28 oct 2026 - 13:30 Actualizado: 28 oct 2026 - 13:43
La zona del accidente ferroviario desde el aire en Toledo.
La zona del accidente ferroviario desde el aire en Toledo. | Guardia Civil

Las imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) permiten apreciar la magnitud del siniestro, con varios vagones descarrilados y dos de ellos caídos por un terraplén tras la colisión entre un tren AVE y un convoy de Iryo.

Desde el aire se observa el despliegue de los equipos de emergencia en el lugar del accidente, donde bomberos, sanitarios y efectivos de Protección Civil trabajan en las labores de rescate y atención a los pasajeros afectados.

El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha movilizado a numerosos recursos de emergencia. Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades trabajan para esclarecer las causas de la colisión y actualizar el balance de víctimas.

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