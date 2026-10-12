Vídeo | Un incendio en un AVE obliga a evacuar a 283 pasajeros e interrumpir la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha interrumpido este lunes tras registrarse un incendio en un tren AVE que había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 14,27 horas con destino a Figueres (Girona). El incidente ha obligado a evacuar a los pasajeros y ha provocado detenciones de trenes en diferentes estaciones de la línea, además de la anulación de varias salidas previstas para esta tarde.

La incidencia llega en una jornada festiva marcada por los desplazamientos de regreso a casa. Con la vuelta a las clases y al trabajo prevista para este martes, la interrupción puede complicar los planes de quienes necesitan llegar a sus destinos antes de retomar sus obligaciones habituales.

El fuego se ha declarado en la cabina de cola del convoy a la altura de Ricla (Zaragoza), alrededor de las 16,05 horas. Según ha informado Renfe en un comunicado, por el momento no es posible determinar cuánto tiempo durará la afectación ni cuándo podrá restablecerse la circulación con normalidad. A bordo del tren viajaban 283 personas, que han sido evacuadas sin que se hayan registrado heridos, según la información facilitada por la operadora ferroviaria.

El incidente ha alterado la programación de los servicios del corredor, con trenes detenidos en diferentes estaciones y cancelaciones de las salidas previstas durante la tarde. La situación afecta a los viajeros que se desplazan entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y otros destinos conectados por esta línea.

Para atender a los pasajeros perjudicados, Renfe ha habilitado cambios y devoluciones de billetes gratuitos, de modo que puedan modificar sus planes de viaje sin asumir costes adicionales. La duración de la interrupción sigue sin concretarse, por lo que los usuarios deberán consultar las actualizaciones de la operadora antes de desplazarse a las estaciones. La evolución de la incidencia determinará cuándo podrá recuperarse el servicio ferroviario con normalidad.