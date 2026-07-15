Vídeo | Así fue el momento en el que se derrumba un edificio en Valencia en apenas minutos

El edificio de la calle Las Américas, en Benetússer, se derrumbó minutos después de que sus vecinos fueran evacuados.

Los 12 vecinos afectados por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer (Valencia) ya han sido realojados, según ha informado el Ayuntamiento. Cinco de ellos han sido trasladados a un hotel de Alcàsser a través de los Servicios Sociales municipales, mientras que los otros siete han pasado la noche en viviendas de familiares.

El inmueble, situado en la calle Las Américas, se desplomó apenas uno o dos minutos después de que finalizara la evacuación, llevada a cabo tras detectarse grietas y ruidos en la estructura. Gracias al desalojo preventivo, no se registraron daños personales.

Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad y comprobaron que el edificio se encontraba junto a un solar en obras, donde se detectó el descalce de varias cimentaciones, una circunstancia que podría estar relacionada con el colapso. Además, otro edificio colindante fue evacuado por precaución y ya ha sido inspeccionado por los técnicos municipales.

El Ayuntamiento mantiene contacto con los afectados y les está ofreciendo apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. Asimismo, los técnicos han recomendado la demolición controlada de la parte del inmueble que permaneció en pie tras el derrumbe para garantizar la seguridad de la zona.

Durante la noche también pudieron retirarse los vehículos estacionados junto al edificio, aunque uno de ellos quedó prácticamente sepultado bajo los escombros y otro sufrió daños materiales.