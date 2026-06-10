Un tramo cortado de la rúa Reza de Ourense por riesgo de desprendimientos

El tramo final de la céntrica rúa Reza en Ourense continúa cortado al tráfico tras detectarse riesgos de desprendimientos en un edificio en ruinas situado en la zona. La decisión se tomó después de una inspección realizada por el servicio de bomberos en la noche del lunes, a raíz de la aparición de una grieta en el inmueble, lo que encendió las alertas de seguridad en el entorno.

Desde entonces, el área permanece vallada y sin acceso tanto para vehículos como para peatones en el entorno más próximo al edificio afectado, mientras se evalúa la estabilidad de la estructura. Las primeras valoraciones técnicas apuntan a la necesidad de extremar las precauciones hasta disponer de informes más detallados que determinen el alcance del deterioro y el riesgo real de colapso o caída de elementos constructivos.

La zona seguirá cerrada de forma preventiva hasta que se garantice la seguridad plena y se adopten las medidas necesarias para estabilizar o asegurar el inmueble, evitando así posibles incidentes en una calle muy transitada del centro de la ciudad.