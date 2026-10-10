Parto por teléfono en un baño de Madrid: una mujer da a luz atendiendo las instrucciones del Samur-PC

Una mujer ha dado a luz este sábado en el baño de un bar del distrito madrileño de Ciudad Lineal gracias a las instrucciones que ha recibido el padre del bebé por parte de un técnico del Samur-Protección Civil.

Según han informado fuentes de Emergencias, los hechos se han producido a la altura del número 25 de la calle Federico Gutiérrez, alrededor de las 11,10 horas, cuando la mujer se dirigía al hospital para proceder al parto. Sin embargo, la urgencia de la situación la ha obligado a entrar en el establecimiento.

Allí, en el baño del local, su pareja ha seguido las instrucciones del Samur-PC para limpiar al bebé, abrigarlo y ponerlo piel con piel con su madre. A su llegada al bar, los sanitarios han estabilizado a la mujer y al bebé, que ha sido un niño y se encontraba en perfecto estado, y los han trasladado posteriormente al Hospital Universitario de La Paz.