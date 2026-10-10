🔴 Directo | El COB quiere seguir ganando y se enfrenta al Cantabria en el Pazo

El COB se enfrenta al Cantabria en un auténtico partidazo en el Pazo. Ambos conjuntos, todavía, no saben lo que es la derrota y quieren alargar la racha positiva. Marc García superó sus dolencias y está disponible para el encuentro

El COB registra un gran comienzo de temporada, dos partidos jugados y dos victorias. Esta jornada tiene un reto por delante: Alega Cantabria.

En el Pazo Paco Paz se enfrentan dos equipos que han empezado muy bien la temporada, una prueba exigente para los de Moncho López pero donde va a contar con el apoyo de la afición cobista.

Un partido donde el COB va a ser exigido y su variedad de soluciones puesta a prueba por un rival que también quiere seguir ganando.

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