Vídeo | La reina Letizia sufre una aparatosa caída a su llegada a Llanes

La tradicional visita de la Familia Real al Pueblo Ejemplar de Asturias se vio empañada este sábado por un sobresalto involuntario. Durante el paso de la comitiva por el puerto de Llanes, la reina Letizia sufrió una inoportuna pérdida de equilibrio que terminó con la monarca sobre la cubierta de una embarcación, desatando la preocupación inmediata entre los presentes.

El incidente se desencadenó cuando los Reyes y sus hijas se disponían a desembarcar del Nuevo Sandra María, un pesquero local que la comitiva había recorrido minutos antes para familiarizarse con las faenas tradicionales de la pesca de la anchoa. La combinación de la humedad acumulada sobre las maderas y el vaivén del agua provocó que doña Letizia resbalara en las escalerillas de descenso y cayera de espaldas, recibiendo un fuerte impacto. Pese a lo llamativo del tropiezo, los miembros de seguridad y el propio personal marinero reaccionaron al instante para incorporarla, constatando que el percance no pasó de un simple golpe y permitiendo a la Reina reanudar la marcha con normalidad.

El accidentado episodio formó parte de los actos institucionales posteriores a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. En esta edición, la distinción popular recayó sobre la Cofradía de Pescadores de Llanes, entidad gremial nacida a mediados del siglo XIV y consolidada como una de las instituciones marineras más antiguas de la península.

A lo largo de la mañana, los monarcas, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, completaron el recorrido por el casco marinero, conociendo de primera mano las elaboraciones conserveras artesanales y presenciando las tradicionales danzas folclóricas. La visita culminó con la intervención de la heredera a la Corona, quien puso en valor la encomiable labor de las gentes del mar y la defensa de la pesca sostenible.