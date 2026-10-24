Vídeos | La Familia Real entrega a la Cofradía de Pescadores de Llanes el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026

La Familia Real ha visitado este sábado Llanes, en Asturias, para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, una institución con orígenes que se remontan al siglo XIV. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido recibidos entre gaitas, aplausos y muestras de cariño de los vecinos, que se han acercado a saludarles y fotografiarse con ellos.

Durante el recorrido por la localidad, los Reyes y sus hijas han presenciado el tradicional baile de El Pericote, una de las expresiones más representativas del folclore llanisco, y han saludado a los representantes de los tres bandos históricos de la villa: La Magdalena, San Roque y La Guía.

La visita también pone el foco en la actividad marinera y el patrimonio de Llanes, con encuentros vinculados a la pesca artesanal, la elaboración de anchoas y las tradiciones locales. La jornada culminará con el acto institucional de entrega del galardón, dotado con 40.000 euros, en el que la princesa Leonor volverá a pronunciar el discurso de clausura, como ya hizo en la edición de 2025.

Una cofradía con casi siete siglos de historia

La Cofradía de Pescadores Santa Ana destaca por su trayectoria ligada a la pesca tradicional y por su labor en favor de la sostenibilidad, la solidaridad y la conservación de la cultura marinera. Sus antecedentes se sitúan en torno a 1350, cuando la Cofradía de Mareantes de San Nicolás agrupaba al gremio de pescadores de la villa.

A lo largo de su historia, la organización ha desempeñado funciones económicas, sociales y asistenciales, con apoyo a marineros, viudas, huérfanos y familias necesitadas. En la actualidad, mantiene su compromiso con la explotación responsable de los recursos pesqueros, la protección del medio marino y la difusión de las tradiciones del sector.

Entre sus iniciativas figuran la organización de talleres de concienciación ambiental y limpiezas de playas, así como la donación de parte de las capturas para ayudar a familias vulnerables y colaborar con menús solidarios.