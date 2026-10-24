TRADICIÓN MARINERA Y SOLIDARIDAD
Vídeos | La Familia Real entrega a la Cofradía de Pescadores de Llanes el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026
TRADICIÓN MARINERA Y SOLIDARIDAD
La Familia Real ha visitado este sábado Llanes, en Asturias, para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, una institución con orígenes que se remontan al siglo XIV. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido recibidos entre gaitas, aplausos y muestras de cariño de los vecinos, que se han acercado a saludarles y fotografiarse con ellos.
Durante el recorrido por la localidad, los Reyes y sus hijas han presenciado el tradicional baile de El Pericote, una de las expresiones más representativas del folclore llanisco, y han saludado a los representantes de los tres bandos históricos de la villa: La Magdalena, San Roque y La Guía.
La visita también pone el foco en la actividad marinera y el patrimonio de Llanes, con encuentros vinculados a la pesca artesanal, la elaboración de anchoas y las tradiciones locales. La jornada culminará con el acto institucional de entrega del galardón, dotado con 40.000 euros, en el que la princesa Leonor volverá a pronunciar el discurso de clausura, como ya hizo en la edición de 2025.
La Cofradía de Pescadores Santa Ana destaca por su trayectoria ligada a la pesca tradicional y por su labor en favor de la sostenibilidad, la solidaridad y la conservación de la cultura marinera. Sus antecedentes se sitúan en torno a 1350, cuando la Cofradía de Mareantes de San Nicolás agrupaba al gremio de pescadores de la villa.
A lo largo de su historia, la organización ha desempeñado funciones económicas, sociales y asistenciales, con apoyo a marineros, viudas, huérfanos y familias necesitadas. En la actualidad, mantiene su compromiso con la explotación responsable de los recursos pesqueros, la protección del medio marino y la difusión de las tradiciones del sector.
Entre sus iniciativas figuran la organización de talleres de concienciación ambiental y limpiezas de playas, así como la donación de parte de las capturas para ayudar a familias vulnerables y colaborar con menús solidarios.
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