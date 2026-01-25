Vídeo | Rescatado un esquiador tras seis horas de intervención en la Sierra de Guadarrama
LARGO OPERATIVO
El esquiador se encontraba realizando un descenso fuera de pista de la estación de Navacerrada cuando tuvo el accidente al golpear con una piedra
Un esquiador fue rescatado en la zona de Siete Picos, ubicada en la Sierra de Guadarrama (Madrid), tras seis horas de operativo conjunto del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), Cruz Roja y personal de la estación de Navacerrada.
El deportista se encontraba realizando una bajada fuera de la pista de la estación de Navacerrada cuando se golpeó fuertemente contra una piedra. Al no poder continuar por su propio pie el descenso, el esquiador dio aviso a los servicios de emergencia.
La Guardía Civil informó que tras recibir el aviso se puso en marcha el dispositivo de rescate que duró 6 horas hasta que fue localizado y posteriormente inmovilizado para su traslado. Las primeras informaciones apuntan a que presenta varias costillas fracturadas.
Conocer la señalización
Ante esta situación las autoridades, con el aviso de la borrasca Ingrid que llenó de nieve, lluvias y viento buena parte de España, recordaron en sus redes sociales cuáles son las señalizaciones que los esquiadores deben conocer para su seguridad cuando se encuentran en las pistas.
Estas indicaciones muestran qué zonas están preparadas para los descensos, así como su dificultad, pendiente, longitud, sinuosidad y obstáculos que puede haber.
