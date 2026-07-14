Vídeo | Rescatan a una mujer tras quedar atrapada en un camión de reciclaje al dormir en un contenedor

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SE ESCUCHARON GRITOS
Una mujer de 45 años ha resultado herida de gravedad tras quedar atrapada en un camión de reciclaje después de dormir en el interior de un contenedor de papel en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la mujer se encontraba descansando dentro del contenedor situado en la calle Folklore cuando este fue vaciado en el camión de recogida de papel. Fue el propio operario del servicio quien alertó a los servicios de emergencia al escuchar los gritos procedentes del interior del vehículo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y una enfermera del Summa 112, que accedieron al interior de la caja del camión para estabilizar a la víctima antes de proceder a su rescate.
Los bomberos lograron extraer a la mujer mediante una autoescala. Posteriormente, fue atendida por los sanitarios y trasladada en una UVI móvil del Summa 112 al Hospital de La Princesa, donde ingresó con lesiones de carácter grave.
Las circunstancias que llevaron a la mujer a dormir en el interior del contenedor no han trascendido y el suceso está siendo investigado.
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