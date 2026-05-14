Vídeo | Rescatan a tres montañeros de 21 años, dos estadounidenses y un alemán, en Picos de Europa

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Asturias y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de León han realizado este jueves un rescate de tres montañeros en Picos de Europa. Se trata de tres jóvenes de 21 años, dos estadounidenses y un alemán.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibió a las 8,40 horas a través del 112 la comunicación de tres montañeros que pedían auxilio, remitiendo las coordenadas de su ubicación en la ruta del Jou de los Cabrones a Bulnes.

Los montañeros llevaban varios días de travesía por los Picos de Europa, desplazándose con tienda de campaña y equipación por zonas como Potes, Urriellu y Sotres.

En la jornada del miércoles, hacia las 14.00 horas, cuando realizaban el trayecto desde Jou de los Cabrones hacia Bulnes, uno de ellos sufrió una lesión en un tobillo, por lo que decidieron detenerse para ver su evolución, pasando la noche en Amuesa.

Ya en la mañana de este jueves, solicitaron ayuda debido a que la situación del herido no mejoraba y a las condiciones meteorológicas adversas, con niebla, lluvia e incluso nieve en algunas zonas.

La niebla en la zona obligó a organizar el rescate desde León, participando una aeronave de la Guardia Civil de León que, tras recoger a dos componentes del GREIM de Cangas de Onís, se dirigió al punto del rescate. La baja visibilidad obligó a los rescatadores a ser guiados por los propios montañeros mediante comunicaciones hasta su ubicación en Amuesa.

La evacuación se realizó en varias fases. En primer lugar, fue rescatado el montañero herido, que fue trasladado a la zona de emergencia de Poncebos, donde fue atendido por los servicios sanitarios y derivado al hospital de Arriondas. Posteriormente, la aeronave regresó para evacuar a los otros dos montañeros, que se encontraban en buen estado de salud y estuvieron acompañados por otro miembro del GREIM de Cangas de Onís.