Rescatan a un septuagenario tras pasar más de 24 horas en un barranco en Xunqueira de Espadanedo

El vehículo precipitado, y el helicóptero medicalizado en le que fue trasladado al CHUO.

Un hombre septuagenario, vecino del núcleo de Cristosende, en el municipio de A Teixeira, fue rescatado este sábado tras permanecer más de 24 horas en el fondo de un barranco al que se precipitó con su vehículo en un accidente de tráfico en Xunqueira de Espadanedo (Ourense).

Según las primeras informaciones, el varón había salido de su domicilio en la tarde del viernes, alrededor de las 15:30 horas, con la intención de dar de comer a sus animales. Sin embargo, no regresó a casa, lo que llevó a sus familiares a denunciar su desaparición en la mañana de hoy sábado.

El hombre había sufrido una salida de vía con su vehículo, cayendo por un desnivel de aproximadamente ocho metros, según informaron los Bombeiros de Maceda. Como consecuencia del accidente, quedó inmovilizado en la parte baja del barranco, sin posibilidad de pedir ayuda durante horas.

Un vecino escuchó gritos

No fue hasta la tarde del sábado cuando un vecino de la zona, que se encontraba en las inmediaciones, escuchó gritos de auxilio. Tras localizar el origen de las voces, dio aviso a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar.

El operativo de rescate permitió evacuar al herido, que presentaba diversas lesiones y no podía moverse por sus propios medios, aunque estaba fuera del coche notablemente mojado por las recientes lluvias. Debido a la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención de un helicóptero medicalizado, que trasladó al afectado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para su atención médica.