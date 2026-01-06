Vídeo | El Rey recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas

Felipe VI ha alertado este martes de que 2025 ha dejado "una sensación creciente de amenaza", y ha subrayado el "compromiso" de España con "el orden global basado en normas, la seguridad internacional y el multilateralismo", en el marco del complejo contexto geopolítico.

Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real de Madrid, después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos por narcotráfico en un juzgado de Nueva York. No obstante, el monarca no ha mencionado específicamente la situación del país caribeño.

El Rey se ha referido a los "múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias" y ha puesto el foco en la "sensación creciente de amenaza" al cierre de 2025, concretamente a la que "llega al corazón de Europa".

Las misiones internacionales son el ejemplo

Felipe VI ha hecho hincapié en que, durante el año pasado, España ha seguido dando prueba de su "compromiso firme e inequívoco" con la seguridad internacional, el "multilateralismo" y el "orden global basado en normas" y ha enumerado algunas de las misiones en las que hay desplegados soldados españoles, como las del flanco este de la OTAN, Líbano, Somalia o Mozambique, entre otras.

En concreto, ha enumerado el "potente despliegue" de medios en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, que visitó en junio de 2025; las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo de la Alianza -este año con la recién creada 'Centinela Oriental' contra los drones rusos- y las agrupaciones navales permanentes de la OTAN y con el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo'.

En el ámbito de la ONU, ha mencionado la misión de Líbano, cuyo mandato concluye este año, y son 670 los efectivos españoles que la componen. "Una de las más duraderas y en las que más efectivos han participado", ha dicho, antes de acordarse también de los observadores militares en Colombia.

En el marco de la UE, ha aludido a las misiones de Bosnia, Somalia, República Centroafricana y Mozambique, además de la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en el océano Índico, la misión en Irak para apoyar la lucha contra Estado Islámico y la formación a militares ucranianos y la ayuda cedida al país atacado por Rusia. El Rey ha definido esta presencia de "constante" y "en tantos escenarios", y ha recordado que en Eslovaquia, Líbano, Colombia e Irak también participan miembros de la Guardia Civil.

En este contexto, el Rey ha puesto el foco en lo "valioso" que es tener unas Fuerzas Armadas "con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas: unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos".

Continuar invirtiendo

"Conscientes de esta realidad, las instituciones de la Unión Europea adoptaron en marzo diversas iniciativas para el aumento de la inversión común en defensa y los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en el mes de junio garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión de seguridad y de defensa a lo largo plazo", ha recordado el monarca.

Por ello, ha reclamado continuar con el esfuerzo inversor en defensa y seguridad, y ha definido el papel de la industria de defensa como "fundamental" en este ámbito. Para el Rey, la "integración de tecnologías emergentes, como la IA o los drones aéreos, navales o terrestres se convierten en un poderoso motor de transformación, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble".

Felipe VI ha alabado el "abnegado sacrificio diario" de todas las unidades en territorio nacional, que "nutre" la "preparación y alistamiento" de las Fuerzas Armadas, igual que "la participación en los ejercicios y maniobras más exigentes". Ha aludido al 'Steadfast Dar 25', el mayor de la OTAN este año y en el que se activó por primera vez la Fuerza de Reacción Aliada.

Asimismo, el Rey se ha referido a otra de las "responsabilidades valiosas e irrenunciables" de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil junto a la seguridad: "el apoyo a la población y al Sistema de Protección Civil ante las catástrofes naturales". Así, ha tenido un recuerdo para los militares y guardias civiles que continuaron con las tareas de reconstrucción en las localidades arrasadas por la dana de 2024 y para las labores de extinción de los devastadores incendios forestales de este verano.

El compromiso y el sentido del deber

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, y la princesa Leonor, durante la Pascua Militar | Diego Radamés

Felipe VI se ha dirigido directamente a Leonor, presente por tercer año consecutivo en la festividad de la Pascua Militar, en esta ocasión como alférez alumna de la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse como piloto militar. Ha dicho que "le consta" que sus "vivencias" de los últimos años la están "ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar".

"Formándote con ellos, conociéndoles bien y sintiéndote integrada en la vida castrense es como mejor servirás con ellos, ya siendo oficial, como heredera de la Corona; ya en el futuro, como Mando Supremo, cuando seas llamada a sucederme en la Jefatura del Estado, como Reina de España, según lo prescrito en la Constitución", ha añadido.

Por último, Felipe VI ha repasado algunas de las fechas especiales de 2025, como el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en octubre, y, con la vista puesta en 2026, ha enumerado los hitos de los 25 años de la creación de lo que se convertiría en el Mando de Transmisiones del Ejército de Tierra o el centenario del vuelo transatlántico del Plus Ultra. Además, ha querido mostrar su respeto a los militares, miembros de la Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia (CNI) caídos en acto de servicio.

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, han accedido al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.