Vídeo | Las riadas en Madrigueras (Albacete) se cobran la vida de una mujer de 100 años tras quedar atrapada en su vivienda

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más de 140 litros por M2
Una mujer de 100 años ha muerto en la riada registrada en Madrigueras (Albacete) después de que el agua la sorprendiese en su domicilio y no pudiera ponerse a salvo. Castilla-La Mancha mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam mientras continúan los trabajos de recuperación en el municipio.
El episodio comenzó alrededor de las 18:15 horas de este viernes, cuando una intensa tromba de agua descargó durante aproximadamente dos horas. Los primeros datos apuntan a más de 140 litros por metro cuadrado durante ese periodo, a los que posteriormente se sumó el agua procedente de ramblas y territorios limítrofes.
El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha desplazado este sábado a Madrigueras para supervisar los trabajos junto a la Diputación, el Ayuntamiento y los diferentes servicios de emergencia.
Las actuaciones se centran especialmente en la limpieza, la retirada de vehículos y la atención a los vecinos afectados. El dispositivo se ha reforzado con nuevos equipos de GEACAM, incluidos efectivos del retén de Guardia Invernal de Casas de Ves y camiones procedentes de Carcelén e Iniesta.
En las tareas participan también efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas llegadas desde diferentes municipios cercanos.
Entre los edificios públicos afectados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, que quedó anegado. La atención sanitaria ha sido trasladada a la sede de Cruz Roja en la localidad para mantener el servicio.
Durante las primeras horas de la emergencia también participaron bomberos de La Roda, Villarrobledo, Almansa y Albacete, además de agrupaciones de Protección Civil de Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora.
El Gobierno autonómico ha agradecido el trabajo de los servicios movilizados y la colaboración del Ayuntamiento, los voluntarios y los vecinos que participan desde el inicio en las labores de emergencia y recuperación.
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