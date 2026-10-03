Vídeo | Las riadas en Madrigueras (Albacete) se cobran la vida de una mujer de 100 años tras quedar atrapada en su vivienda

Una mujer de 100 años ha muerto en la riada registrada en Madrigueras (Albacete) después de que el agua la sorprendiese en su domicilio y no pudiera ponerse a salvo. Castilla-La Mancha mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam mientras continúan los trabajos de recuperación en el municipio.

El episodio comenzó alrededor de las 18:15 horas de este viernes, cuando una intensa tromba de agua descargó durante aproximadamente dos horas. Los primeros datos apuntan a más de 140 litros por metro cuadrado durante ese periodo, a los que posteriormente se sumó el agua procedente de ramblas y territorios limítrofes.

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha desplazado este sábado a Madrigueras para supervisar los trabajos junto a la Diputación, el Ayuntamiento y los diferentes servicios de emergencia.

Refuerzan el operativo de emergencia

Las actuaciones se centran especialmente en la limpieza, la retirada de vehículos y la atención a los vecinos afectados. El dispositivo se ha reforzado con nuevos equipos de GEACAM, incluidos efectivos del retén de Guardia Invernal de Casas de Ves y camiones procedentes de Carcelén e Iniesta.

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En las tareas participan también efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas llegadas desde diferentes municipios cercanos.

Entre los edificios públicos afectados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, que quedó anegado. La atención sanitaria ha sido trasladada a la sede de Cruz Roja en la localidad para mantener el servicio.

Durante las primeras horas de la emergencia también participaron bomberos de La Roda, Villarrobledo, Almansa y Albacete, además de agrupaciones de Protección Civil de Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora.

El Gobierno autonómico ha agradecido el trabajo de los servicios movilizados y la colaboración del Ayuntamiento, los voluntarios y los vecinos que participan desde el inicio en las labores de emergencia y recuperación.