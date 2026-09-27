Más de 50 muertos en nuevas inundaciones en India
Sucesos
Al menos 56 personas han muerto y 46 más han resultado heridas a causa de un nuevo temporal en India, que ha provocado inundaciones en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país.
Las lluvias han provocado además graves daños en los cultivos, la muerte de al menos 107 animales y daños en 1.021 viviendas, según el balance realizado por las autoridades.
Conforme a las estadísticas, se han medido 66,5 milímetros de lluvia por metro cuadrado en 48 horas, muy por encima de los 7,6 milímetros de media.
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