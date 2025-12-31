Vídeo | Roban 300.000 euros del 'Camión de los Regalos' de Badajoz: "Este día tenía que llegar"

La Guardia Civil investiga el robo cometido este lunes de madrugada de la caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz).

Se trata de una cesta de navidad expuesta en un camión lleno de regalos valorados en más de 300.000 euros. Los boletos se adquieren por 7 euros y el sorteo está previsto para el 6 de enero. Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneylandia y consolas.

Grabación en Instagram

"Asi nos han robado esta noche a las 3.12 de la madrugada. Una caja fuerte con papeles del sorteo y cosas importantes. Nada muy grave ni que nos impida seguir con nuestro sorteo. Sabíamos que este dia tenia que llegar y ha sido hoy. Pero seguiremos trabajando duro. Gracias a todos por apoyarnos año tras año", explica la cuenta en Instagram del sorteo, que ha publicado una grabación en imágenes del propio robo. Se aprecia como la caja fuerte es cargada en un vehículo pero es demasiado grande y los ladrones abandonan el lugar con parte de la caja fuerte asomando por el portón trasero del coche.

La caja fuerte se encontraba anclada al propio camión en el que se exhiben los regalos, y los hechos han sido perpetrados por encapuchados, según confirma la Guardia Civil, que añade que todo se encuentra en fase de investigación.

La caja fuerte robada, a falta de confirmar y contabilizar, contenía dinero y papeletas del sorteo.