Vídeo | Venden alfombras hechas con piel de león y destapan un “zoológico ilegal” en una vivienda

Alfombras elaboradas con piel auténtica de león incautadas en la operación de la Guardia Civil.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha investigado a una persona en el marco de la operación ‘Simbawake’ por la presunta venta ilegal en internet de alfombras elaboradas con piel auténtica de león y la tenencia de una extensa colección de especies protegidas sin la documentación legal correspondiente.

La investigación se inició el pasado mes de enero tras una alerta ciudadana que informaba de la oferta en una plataforma online de dos alfombras confeccionadas con piel de león (Panthera leo), cada una a la venta por 2.500 euros. Los artículos incluían la piel completa y la cabeza de dos ejemplares, macho y hembra.

Alfombras elaboradas con piel auténtica de león intervenidas en la operación de la Guardia Civil

Investigación y hallazgos

Tras las primeras gestiones, los agentes procedieron a la inspección e intervención de los objetos. El análisis pericial confirmó que se trataba de pieles auténticas de león, especie incluida en el Apéndice II del Convenio CITES y catalogada como vulnerable, lo que implica restricciones estrictas para su comercio internacional.

Durante el avance de la operación, los investigadores localizaron una vivienda donde se almacenaba una amplia colección de animales naturalizados. Entre las piezas intervenidas se encontraron colmillos de marfil, taburetes fabricados con patas de elefante africano y ejemplares completos o partes de especies como puma, leopardo, antílope negro, oso negro, cebra, hiena y primates. El valor estimado del conjunto superaría los 14.000 euros.

Por estos hechos, la persona investigada se enfrenta a un supuesto delito contra la flora y la fauna. Las diligencias y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El Instituto Armado ha recordado que el Convenio CITES regula el comercio internacional de especies silvestres para garantizar su supervivencia, exigiendo permisos específicos para su tenencia y comercialización legal.