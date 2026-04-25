Vídeo | Detenido un clan familiar por trata y explotación sexual en un piso clandestino en Vigo

Agentes de la Policía Nacional durante el operativo que permitió desmantelar en Vigo un piso clandestino dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo una presunta red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la que han sido detenidas tres mujeres de una misma familia. La operación se ha saldado además con otras dos detenciones en Madrid relacionadas con el entramado.

La investigación, desarrollada por la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Fiscalía de Vigo, se inició el año pasado tras varios incidentes en un piso de citas del centro de la ciudad, entre ellos el fallecimiento de una mujer y denuncias de otras víctimas.

El pasado 24 de marzo, los agentes realizaron una entrada en el inmueble, donde identificaron a diez mujeres extranjeras que vivían en condiciones de hacinamiento extremo, repartidas en tres habitaciones con literas y taquillas, dos de ellas sin luz natural ni ventilación. El piso funcionaba las 24 horas del día, todos los días del año, y las víctimas estaban obligadas a realizar jornadas nocturnas de hasta 12 horas, además de pedir permiso incluso para descansar.

Según la Policía, las mujeres eran sometidas a un control absoluto por parte del clan familiar, que se quedaba con el 50% de los beneficios de cada servicio. Además, se ha constatado el consumo habitual de drogas en el interior del inmueble con conocimiento de las responsables, lo que incrementaba el riesgo para las víctimas.

Durante la intervención, los agentes realizaron entrevistas a las afectadas para activar los protocolos de protección y asistencia a víctimas de trata, evaluando su situación y garantizando su seguridad.

Las detenidas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.