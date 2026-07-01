Vito Quiles, en busca y captura: una orden de detención que lo relaciona con sus denuncias contra Sánchez

La Policía Nacional tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que ha vinculado esa decisión a sus "denuncias masivas" contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El propio Quiles ha comunicado este miércoles en la red social X que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, ha acordado su detención. Fuentes jurídicas han indicado que la Policía ha recibido esa orden.

"Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha expresado Quiles en su perfil.

Las mismas fuentes han precisado que el comunicador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.