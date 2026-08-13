Vivas denuncia "máximo riesgo" en Ceuta y pide al Gobierno "desestimar" las solicitudes de asilo

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la situación en la ciudad autónoma es de "máximo riesgo" para la "convivencia" y "seguridad", y ha pedido al Gobierno central "desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo y el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes que atravesaron la frontera durante la crisis migratoria que se produjo el pasado 30 de julio.

"Retorno a Marruecos (...) ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro", ha afirmado Vivas, que no ha obtenido respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la petición de eliminar el asilo, según ha afirmado este jueves en una rueda de prensa. "Es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta".

Asimismo, ha calificado dicha medida como "una condición necesaria" para "el presente y para el futuro de Ceuta" y para "desactivar" el uso de la "presión migratoria" como un "arma" con la que "desestabilizar Ceuta".

El presidente ceutí ha destacado a Interior que hay que "reforzar" la visión de que en Ceuta "no hay posibilidad de obtener asilo" ni de "traslado a la península", para lo que ha pedido desestimar "las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento" y "desde que se presenta la instancia de solicitud".

Una posibilidad que, según el presidente de la ciudad autónoma, "se puede conseguir estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África" y "suspender" la opción del otorgamiento de asilo en la ciudad mediante un "tratamiento singular" dada la "vulnerabilidad" del territorio.

Por otro lado, ha asegurado que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, hay alrededor de 9.000 personas aún en Ceuta. Esta cifra se estima al constatar que se están dando comidas a 4.500 personas, las asociaciones atienden a otras 3.000 y los centros de menores han aumentado en 500 sus plazas.

"Si a eso le unimos el que pueda haber otras personas que no acudan a estos recursos, que calculamos que sean mil, pues aquí estamos hablando por lo menos de nueve mil personas", ha concluido Vivas.