Galicia "cumplirá la ley" en el reparto de menores migrantes, pero demanda planificación y financiación

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participa en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Juventud

Galicia "cumplirá la ley, como siempre ha hecho" ante un hipotético nuevo reparto de menores migrantes tras lo sucedido en Ceuta, pero exige del Gobierno estatal planificación y recursos, "algo que no está habiendo".

Así lo ha expresado el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, tras intervenir en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud.

Tal y como ha señalado ante los medios, en la reunión ha trasladado que no se debe "normalizar" lo ocurrido en Ceuta. "Creemos que es muy peligroso normalizar que esto suceda y que no haya ningún tipo de responsabilidad", ha asegurado, recordando que el Gobierno central es la administración competente en lo que respecta al control de fronteras, en el que observa "un absoluto descontrol".

"Y eso se traduce en que, a día de hoy, casi 15 días después de esta avalancha, continúe habiendo miles de menores desatendidos en la ciudad de Ceuta. Eso desde el punto de vista de la infancia es inadmisible y, por supuesto, una responsabilidad del Gobierno de España que tiene que solucionar de inmediato", ha aseverado.

Además de trasladar su solidaridad a Ceuta, han solicitado al Ejecutivo que habilite "urgentemente" todos los recursos que sean necesarios para atender a esos migrantes.

A este respecto, ha recordado que hace algunas semanas el Gobierno comunicó a Galicia y al resto de comunidades un recorte en la financiación que reciben para la atención de los menores migrantes. En el caso gallego, fue del 82 % respecto a lo consignado en 2025.

"Es decir, por una parte, se pone el foco en las comunidades autónomas como las administraciones que tenemos que resolver un problema que no causamos y, por otra, al mismo tiempo, el Gobierno reduce un 82 % la financiación", lamenta.

Jacobo Rey también ha manifestado su preocupación por lo que, a su juicio, es una falta de "claridad" del Ejecutivo en cuanto a la resolución del problema.

"En los últimos días venimos escuchando a miembros del Gobierno anticipar un reparto de menores y, por otro lado, escuchamos otras declaraciones de ministros hablando de que se va a priorizar la reagrupación familiar. Esto es contradictorio y, por tanto, creemos que es fundamental y urgente aclarar la posición del Gobierno", afirma.

Aprobación de 25 millones para Ceuta

Jacobo Rey ha explicado que el único punto de la reunión de este jueves era la aprobación de un crédito urgente de 25 millones de euros para la atención de unos mil menores migrantes por parte de Ceuta.

Galicia respalda la medida pero pide concreción en cuanto a las cifras, puesto que todo apunta a que son muchos menores más. Respecto a cuántos menores de ese total podría asumir Galicia, Rey no ha concretado cifras, alegando que no saben "siquiera" cuántos menores hay en Ceuta.

Además, y si bien ha incidido en que "cumplirán la ley", ha remarcado que los sistemas de protección de todas las regiones están muy tensionados. Ha recordado que la Xunta, desde que comenzó el proceso de traslados a raíz de la modificación de la ley de extranjería en marzo de 2025, ha acogido a 141 menores migrantes no acompañados, principalmente de Canarias y de Ceuta.

"Es una situación de máxima preocupación que está afectando a la ciudad autónoma, a la convivencia y a toda la ciudadanía. Entendemos que es urgente y prioritario que el Gobierno de España asuma las riendas de la situación y ponga los recursos ya. No dentro de dos semanas, no dentro de un mes, ahora mismo, para atender a todos estos menores migrantes", ha concluido.

Apoyo del PP a la ayuda económica pero rechazo a los repartos sin "datos ciertos"

Las comunidades gobernadas por el PP han apoyado este jueves en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia elevar a la Conferencia Sectorial la ayuda extraordinaria de 25 millones para la atención en Ceuta de menores migrantes no acompañados, pero han rechazado hablar de repartos sin "datos ciertos".

"Hemos asistido a esta Comisión Sectorial para apoyar a Ceuta. Por eso hemos votado a favor de esos 25 millones de ayuda urgente, aunque el propio Gobierno ha reconocido que son insuficientes", han asegurado fuentes del PP, criticando también el "ruido" por parte del Gobierno sobre este encuentro técnico.

La Comisión es un órgano técnico de apoyo, preparación y asesoramiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya función es establecer la fecha de la convocatoria y su orden del día.

El único punto del orden del día de la Comisión, en la que han participado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y las direcciones generales de Infancia de las comunidades, es la elevación a la Conferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La reunión ha tenido lugar después de que el 30 y 31 de julio 72.000 extranjeros, según el Gobierno, entrasen de forma irregular a Ceuta. En este sentido, fuentes del PP han recalcado que "Ceuta necesita recursos, respaldo y soluciones".

Del mismo modo, han tachado de "incomprensible" que el Ejecutivo, 15 días después de la entrada masiva de miles de migrantes, "siga sin saber cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su situación y cuántos permanecen desatendidos". A juicio del PP, "no se puede empezar hablando de repartos" sin ofrecer antes "datos ciertos".

Exigencia de postura única y respuesta del Ministerio de Infancia

Igualmente, la formación ha exigido al Gobierno "que se aclare": "No puede decir el Ministerio de Exteriores que quienes entraron irregularmente van a volver a sus países y plantear desde Infancia una respuesta diferente. Un mismo Gobierno no puede mantener dos posiciones ante una misma crisis", ha afirmado, pidiendo activar mecanismos para hacer efectivos los retornos.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebrará el jueves 27 de agosto. No obstante, el PP reclama que el Ejecutivo aclare antes su postura. "Lo que está claro es que los menores deben estar de vuelta con sus familias", han zanjado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explicaron que en la Comisión del jueves estuvieron presentes las direcciones generales de todas las autonomías salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura. Además, denunciaron que las comunidades del PP se negaron a incorporar en el orden del día del día 27 un punto informativo y de debate sobre la situación de Ceuta, el cual la ministra Sira Rego volverá a proponer para votación.

En redes sociales, la ministra Sira Rego ha criticado la negativa del PP a debatir: "Vox ni está, ni se le espera. Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta. Bloquear el debate es solo un síntoma de falta de argumentos".

Rego defendió que es una "obligación política y legal" atender a los menores que están solos en España y detalló que trabajan en tres vías: reunificación familiar, acogimiento institucional y acogimiento familiar. "Los gobiernos autonómicos deben estar a la altura. Son niños y niñas, y el Estado va a cuidarlos", concluyó.