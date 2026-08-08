Juan Jesús Vivas reclama más seguridad en Ceuta: “Hay deambulando de 8.000 a 11.000 migrantes”

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, señaló a Marruecos como posible responsable y reclamó que se blinden las fronteras “con todas las garantías: Aquí no va a haber papeles ni salidas a la península”, aseguró ayer. Vivas calificó la situación en la ciudad como “absolutamente insostenible y totalmente alejada de la normalidad”, con miles de personas deambulando, sin tener cubiertas sus necesidades básicas y generando inseguridad y perturbando la vida ordinaria y la convivencia de Ceuta.

Ante esto, reclamó al Gobierno que resuelva esta crisis “de manera inmediata, por medio del retorno a Marruecos de todos los migrantes en situación irregular”. En ese sentido, pidió al Ejecutivo incrementar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, el despliegue de medios y recursos “de todo tipo en extranjería para lograr ese retorno inmediato lo antes posible” y mantener al ejército en las calles para que transmita seguridad.

Reclamó al Gobierno que resuelva esta crisis “de manera inmediata, por medio del retorno de todos los migrantes”

Además, recalcó la necesidad de “blindar la frontera con todas las garantías”, mediante las acciones de índole preventiva, disuasoria y de reacción que haya que aplicar. “No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta, esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca. Necesitamos garantías absolutas en ese sentido”, criticó Vivas, quien afirma que Ceuta va a resistir.

“Lo que a mí me sorprende, y se lo digo con toda sinceridad, es que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera. A mí no me cabe en la cabeza, no tengo información, pero me parece que es realmente imposible que haya una movilización de 80.000 personas y en el lugar donde se está produciendo uno no se entere. Y uno no avise, y uno no alerte”, insistió, en declaraciones a los medios.

Por otra parte, señaló al Gobierno por su “incomparecencia el día de la avalancha” y denunció que, cuando acudió a los distintos ministerios competentes para advertir de la situación, no fue escuchado.

Situación actual

Respecto a la situación actual, critica también que el Ejecutivo transmitió una vuelta a la normalidad y la presencia de 2.500 personas migrantes en Ceuta, mientras que sus estimaciones son de entre 8.000 y 11.000. “Realidad, por favor. Que contemos la verdad de lo que está pasando y que actuemos en consecuencia. No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay”, avisó.