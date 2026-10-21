Von der Leyen denuncia ataques de "actores estatales y no estatales" en crisis como Ceuta para desestabilizar UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece una rueda de prensa antes de su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas, Bélgica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este miércoles la instrumentalización de la migración por parte de "actores estatales y no estatales" para presionar "deliberadamente" la frontera europea en crisis como la vivida este verano en Ceuta, con el objetivo de crear división y desestabilizar a la Unión Europea.

Por ello, ha dicho en un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), que prevé presentar antes de que acabe el año una propuesta detallada del "marco europeo de respuesta a emergencias" que ya en septiembre sugirió, también ante la Eurocámara, para permitir a los Estados miembro suspender el derecho de asilo en situaciones de crisis por la llegada masiva de migrantes.

"Este verano fuimos testigos de las trágicas escenas en Ceuta. Asimismo, hemos visto cómo Rusia y Bielorrusia han convertido la migración en un arma", ha enumerado la jefa del Ejecutivo comunitario, tras apuntar la necesidad de "preparar" al bloque para hacer frente a "nuevos desafíos" como los ataques híbridos que usan los flujos migratorios como arma.

Así, la conservadora alemana ha denunciado que "actores estatales y no estatales están provocando deliberadamente movimientos masivos de personas con el fin de desbordar a las autoridades, sembrar el miedo y dividirnos".

"No lo lograrán. No permitiremos que nadie se aproveche de nuestros valores para presionar a nuestra Unión", ha remachado Von der Leyen, para después asegurar que presentará "antes de que finalice el año" una propuesta que proporcione a los gobiernos de los 27 las "herramientas necesarias para responder con rapidez ante amenazas extraordinarias" contra la frontera exterior de la Unión Europea.

En su intervención ante los eurodiputados para analizar los resultados del Consejo Europeo que la pasada semana reunió a los líderes de los 27 en Bruselas, la presidenta de la Comisión ha defendido los buenos resultados que a su juicio están dando las políticas migratorias de la Unión, en especial por la puesta en práctica del Pacto de Migración y Asilo y las nuevas reglas de retorno.

Las cifras indican que las llegadas irregulares han caído un 56% en los últimos dos años en el conjunto de la Unión Europea --un 34% sólo este año--, mientras que también las peticiones de asilo se han reducido un 19% y las expulsiones de migrantes sin derecho a permanecer en suelo europeo se han doblado en los últimos cinco años, hasta lograr realizarse de manera efectiva el 30% de las órdenes de retorno dictadas.

Con todo, Von der Leyen ha avisado de que la experiencia de este verano con la llegada de cerca de 80.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta "mostró de nuevo lo rápido que pueden emerger nuevas amenazas" a la frontera común, por lo que ha instado a "seguir construyendo sobre los progresos" e insistir en el refuerzo de las fronteras, la aceleración de los retornos y el desarrollo de nuevas herramientas para contener los flujos irregulares.