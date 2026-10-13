¿Dónde tengo que votar? Consulta el censo electoral y tu colegio para las elecciones generales del 29N
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Consulta dónde tienes que votar a través del INE: cómo acceder al censo electoral con Cl@ve y localizar tu mesa y colegio electoral por internet.
Saber dónde tienes que votar es una de las comprobaciones que puedes realizar por internet antes de acudir a las urnas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) permite consultar la inscripción en el censo electoral y, durante el periodo electoral, conocer también la mesa y el local electoral asignados.
Cómo consultar dónde tengo que votar con Cl@ve
Para comprobar tus datos, debes acceder a la consulta de inscripción en el censo electoral del INE e identificarte mediante el sistema Cl@ve.
Una vez dentro, podrás revisar tu inscripción. Durante el periodo electoral, el servicio incorpora la información de la mesa y el local donde te corresponde votar. El resultado puede consultarse en pantalla e imprimirse.
Los pasos son los siguientes:
- Entra en la sede electrónica del INE mediante el enlace de consulta.
- Identifícate con Cl@ve.
- Revisa tus datos de inscripción en el censo electoral.
- Comprueba la mesa y la dirección del local electoral que aparecen en la consulta del proceso electoral.
¿Puedo consultar mi colegio electoral sin Cl@ve?
Sí. El INE dispone de otra herramienta para consultar la mesa y el local electoral sin utilizar Cl@ve. Este buscador solicita como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, y permite localizar el lugar de votación mediante distintos criterios de búsqueda.
Puedes acceder a través de la consulta de mesas y locales electorales del INE.
Otras formas de saber dónde votar
La tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral incluye la mesa, el local electoral y su dirección. Quienes no puedan acceder mediante Cl@ve también pueden consultar sus datos en su ayuntamiento, en el consulado correspondiente o en una delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.
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